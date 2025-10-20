باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ایرانیان خارج کشور برای بازگشت به سامانه پرسمان مراجعه کنند + فیلم

معاون‌وزیر امورخارجه در مورد بازگشت ایرانیان خارج از کشور توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - جلال‌زاده، معاون وزیر امور خارجه گفت: ایرانیان خارج از کشور با مراجعه به سامانه پرسمان می‌توانند از پرونده قضایی احتمالی خود در داخل کشور باخبر شوند.

 

 
