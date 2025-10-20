ایرانیان خارج کشور برای بازگشت به سامانه پرسمان مراجعه کنند + فیلم

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0645\u06cc\u062b\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u200c\u0646\u0698\u0627\u062f - \u062c\u0644\u0627\u0644\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u067e\u0631\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0627\u0632 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627\u062e\u0628\u0631 \u0634\u0648\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0