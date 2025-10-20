وزیر ورزش و جوانان در خصوص دیدار قهرمانان با رهبر معظم انقلاب گفت: هدف‌گذاری شده تا تیم‌های ورزشی ایران به قله‌های جهانی که رهبر معظم انقلاب فرمودند، برسند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه مراسم ترحیم سردار علیرضا افشار از فرماندهان دوران دفاع مقدس در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار امروز جمعی از ورزشکاران با رهبر انقلاب اسلامی با بیان اینکه «دیدار با رهبر انقلاب افتخاری برای جامعه ورزش بود و بیانات ایشان مثل همیشه مایه عزت‌آفرینی و امیدآفرینی برای ورزش است و جهت‌دهنده مسیر آینده به شمار می‌آید»، اظهار کرد: فرمایشات رهبری برای ما در ورزش یک دستور است و ما از روز اول در ورزش برنامه‌های خودمان را بر اساس منظومه فکری ایشان تنظیم کردیم و همه تلاش‌مان این است که بچه‌های ایران در همه رشته‌ها در دنیا انشاءالله به قله‌ای که رهبری فرمودند، برسند و در هفته‌های آتی نیز مردم عزیزمان خبر‌های خوبی از ورزش ایران خواهند شنید.

وی افزود: ایشان در بیانات‌شان به دوران اوایل انقلاب و نقش پررنگ جوانان در دفاع مقدس اشاره کردند؛ در آن دوران نیز جوانان به خیابان آمدند و با آغاز جنگ تحمیلی این جوانان جنگ را اداره کردند و ماحصل آن ۲۴۰ هزار شهید است. همچنین جوانانی بودند که در خارج کشور برای دفاع از ایران، درس‌شان را رها کردند. بر اساس آنچه رهبری فرمودند اگر بتوانیم شرایط درستی را برای جوانان فراهم کنیم، آنان توان انجام کار‌های بزرگ‌تر را برای کشور دارند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی سردار افشار گفت: ایشان از فرماندهان پرکار سپاه بود که در عین حال خیلی اهل مطرح کردن خود نبود.

 
برچسب ها: احمد دنیامالی ، جامعه ورزشی ، وزارت ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
معاون امور جوانان وزارت ورزش مطرح کرد؛
الگوسازی خانواده‌های موفق ورزشی؛ گامی مهم برای تحقق توسعه پایدار
دنیامالی: باید در همه رشته‌ها موفق شویم و پرچم ایران را به اهتزاز درآوریم
دیدار دبیرکل فدراسیون همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی با دنیامالی
وزیر ورزش: میزبان شایسته‌ای برای بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۹ خواهیم بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرچمدار ایران تغییر کرد/ علی داودی به بازی‌های کشور‌های اسلامی نمی‌رود
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
رکورد جدیدی برای یامال در تقابل با تیم مهدی طارمی
کارشناس اماراتی: فرهاد مجیدی مقصر نتایج اخیر البطائح است
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
امید استقلالی‌ها به رای دادگاه CAS
آخرین اخبار
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت
حضور مظفر در همایش سالیانه فیفا؛ افتخاری دیگر برای فوتسال بانوان
ابراز رضایت ساپینتو از بازیکنان خط دفاعی استقلال
دومین برد دختران هندبال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین
سرپرست تیم کبدی دختران: با آمادگی کامل به دنبال فینال هستیم
صولت: به دنبال فینال و قهرمانی در بحرین هستیم
رکورد جدیدی برای یامال در تقابل با تیم مهدی طارمی
برگزاری انتخابات فدراسیون تازه تاسیس در آذرماه/ ثبت‌نام‌ها باطل نمی‌شود