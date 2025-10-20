باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه مراسم ترحیم سردار علیرضا افشار از فرماندهان دوران دفاع مقدس در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار امروز جمعی از ورزشکاران با رهبر انقلاب اسلامی با بیان اینکه «دیدار با رهبر انقلاب افتخاری برای جامعه ورزش بود و بیانات ایشان مثل همیشه مایه عزت‌آفرینی و امیدآفرینی برای ورزش است و جهت‌دهنده مسیر آینده به شمار می‌آید»، اظهار کرد: فرمایشات رهبری برای ما در ورزش یک دستور است و ما از روز اول در ورزش برنامه‌های خودمان را بر اساس منظومه فکری ایشان تنظیم کردیم و همه تلاش‌مان این است که بچه‌های ایران در همه رشته‌ها در دنیا انشاءالله به قله‌ای که رهبری فرمودند، برسند و در هفته‌های آتی نیز مردم عزیزمان خبر‌های خوبی از ورزش ایران خواهند شنید.

وی افزود: ایشان در بیانات‌شان به دوران اوایل انقلاب و نقش پررنگ جوانان در دفاع مقدس اشاره کردند؛ در آن دوران نیز جوانان به خیابان آمدند و با آغاز جنگ تحمیلی این جوانان جنگ را اداره کردند و ماحصل آن ۲۴۰ هزار شهید است. همچنین جوانانی بودند که در خارج کشور برای دفاع از ایران، درس‌شان را رها کردند. بر اساس آنچه رهبری فرمودند اگر بتوانیم شرایط درستی را برای جوانان فراهم کنیم، آنان توان انجام کار‌های بزرگ‌تر را برای کشور دارند. وزیر ورزش و جوانان همچنین با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی سردار افشار گفت: ایشان از فرماندهان پرکار سپاه بود که در عین حال خیلی اهل مطرح کردن خود نبود.