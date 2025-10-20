گسترش آموزش‌های مهارتی در لرستان با فعالیت بیش از ۲۲۰ کارگاه فنی و حرفه‌ای در مسیر توانمندسازی نیروی کار استان به شمار می‌آید. این طرح‌ها زمینه اشتغال و کارآفرینی را برای اقشار مختلف جامعه فراهم کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی- اله‌بخش اداوی، سرپرست اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان لرستان، از فعالیت گسترده کارگاه‌های مهارتی در استان خبر داد و گفت:در حال حاضر ۲۲۲ کارگاه فنی و حرفه‌ای در لرستان فعال هستند. همچنین ۲۴ مورد مجوز تأسیس و تمدید آموزشگاه صادر شده است.

وی افزود:بیشترین حجم آموزش‌های مهارتی استان از طریق ۱۸ مرکز دولتی وابسته به اداره کل اجرا شده و زیرساخت‌های لازم در این حوزه توسعه یافته است.

 آموزش در چهار حوزه اصلی مهارت

اداوی با اشاره به تقسیم‌بندی مشاغل آموزشی به چهار رشته خدمات، صنعت، هنر و کشاورزی اظهار کرددر کنار این حوزه‌ها، اقدامات موثری در بخش‌های فرهنگی و گردشگری نیز انجام شده است.

به گفته وی، تاکنون ۹ هزار و ۲۴۴ نفراز آموزش‌های دولتی فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شده‌اند؛ از این تعداد ۲۵۳ نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی، ۶۸۷ نفر دانش‌آموز، ۴۳۳ نفر دانشجو، ۲۰۱ نفر زن خانه‌دار، ۷۹۱ نفر زندانی، ۲۱۶ نفر ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی و ۷۶ نفر زن سرپرست خانوار بوده‌اند.

 آموزش برای همه؛ از زندانیان تا کودکان کار

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان افزود:۳۳ نفر از آسیب‌دیدگان اجتماعی، ۲۷۵ نفر از مناطق روستایی، ۱۹ نفر از جامعه عشایری، ۷۶ نفر دارای معلولیت، ۳۷۴ نفر شاغل در بنگاه‌های اقتصادی، ۳۰۱ نفر معتاد بهبودیافته، ۳۸ نفر مشمول بیمه بیکاری و ۴۶ نفر از کودکان کار و خیابان نیز تحت پوشش دوره‌های آموزشی قرار گرفته‌اند.

اداوی با اشاره به آمار تفکیکی آموزش‌ها گفت:در حوزه خدمات ۲ هزار و ۷۴۷ نفر، در بخش صنعت ۵ هزار و ۱۲۵ نفر، در رشته هنر ۹۰۷ نفر و در حوزه کشاورزی ۴۶۵ نفر از آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند.

او همچنین از وجود ۱۳۷ کارگاه ثابت شهری، ۴۰ کارگاه روستایی و ۴۵ کارگاه سیار شهری خبر داد و گفت:در مجموع، ۲۵۰ حرفه مهارتی مختلف در ۲۰ مرکز ثابت آموزشی استان ارائه می‌شود.

 

