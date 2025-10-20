بازیکن تراکتور از عملکرد خود و تیمش برابر شارجه ابراز رضایت کرد و این برد پرگل را ارزشمند دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - رگی لوشکیا بازیکن تیم فوتبال تراکتور  در نشست خبری پس از دیدار با شارجه امارات در لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: قبل از هر چیز، از این پیروزی بسیار خوشحال هستم. از تمامی هم‌تیمی‌ها و اعضای کادر فنی تشکر می‌کنم. تلاش کردم حرف‌هایم را در زمین بزنم و بازی خوبی ارائه دادیم. از این برد واقعاً خوشحال هستم.

او در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه عملکردش با دوران حضور در آلبانی گفت: در آلبانی شرایط خوبی داشتم. اما شرایط ۲ لیگ متفاوت است. لیگ ایران رقابتی‌تر است و انرژی بیشتری از بازیکنان می‌گیرد. خوشحالم که زمان کافی برای تطبیق پیدا کردم و از عملکردم رضایت دارم. حالا منتظر بازی‌های آینده هستم تا بتوانم بیشتر به تیم کمک کنم.

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ایران ، لیگ نخبگان آسیا
