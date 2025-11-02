باشگاه خبرنگاران جوان - «شاه نقش» با تصویب شورای صنفی نمایش از روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه در سینما‌های سراسر کشور اکران خود را آغاز می‌کند.

این فیلم به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی قائم‌مقامی در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و عنایت‌الله بخشی دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرد.

در این فیلم بازیگرانی همچون بهرنگ علوی، هومن برق نورد، نسیم ادبی، مینا وحید، شهرام قائدی، پژمان بازغی، محمد متوسلانی، عنایت بخشی، رضا رویگری، سیروس میمنت، مهدی میامی، شهین تسلیمی، پوریا میاندهی، مجید علیزاده، مژگان صابری و فاطمه شکری حضور دارند.

در خلاصه فیلم آمده است: ناصر یک کتک‌خور سینما و عاشق بهروز وثوقی است که تصمیم گرفته در انتخابات صنفی هنروران شرکت کند. او برای بدست گرفتن قدرت رقیب سرسختی بنام شهاب دارد.

موسسه راه عرفان پخش «شاه نقش» را بر عهده دارد. این فیلم به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی روی پرده می‌رود.

همچنین در پانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش در خانه سینما، مصوب شد «قرمز یواش» از ۱۴ آبان ماه به سرگروهی پردیس سینمایی ملت با پخش آفتاب عالم تاب روی پرده سینما به نمایش درآید.

پانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور، دبیر شورای صنفی نمایش، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، مرتضی شایسته، نماینده انجمن پخش‌کنندگان، هادی اسماعیلی، نمایندگان انجمن سینماداران، اصغر نعیمی، نماینده کانون کارگردانان و مجتبی شریعت، نماینده سامانه سمفا برگزار شد.