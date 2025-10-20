مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان از پایان بازنگری طرح هادی در ۹۴۱ روستا و اجرای آن در نزدیک به هزار روستای دیگر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- پویا تابعی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان، با اشاره به گستره وسیع طرح‌های هادی در استان گفت:از مجموع دو هزار و ۹۸۵ روستای دارای سکنه استان، یک‌هزار و ۵۷۵ روستا بالای ۲۰ خانوار هستند که طبق قانون، باید برای آن‌ها طرح هادی تهیه و هر ۱۰ سال یک‌بار بازنگری شود.

وی افزود: تاکنون بازنگری طرح هادی ۹۴۱ روستا به پایان رسیده و مطالعات بازنگری در ۱۵۷ روستای دیگر در دست اجراست.

تابعی با اشاره به روند اجرای طرح‌های هادی در سال‌های اخیر گفت:تاکنون ۹۸۱ روستای بالای ۲۰ خانوار از اجرای طرح هادی در یک یا دو فاز بهره‌مند شده‌اند.

به گفته او، اجرای این طرح‌ها نقش چشمگیری در بهبود زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت زندگی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها داشته است. طرح هادی با هدف ایجاد تعادل میان توسعه فیزیکی روستا و حفظ بافت فرهنگی و طبیعی، راهنمای اصلی توسعه در مناطق روستایی محسوب می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن لرستان با تأکید بر نگاه توسعه‌محور به بازنگری طرح‌های هادی اظهار کرد:روستاها شالوده پایداری جمعیت در مناطق مختلف هستند. هدف از بازنگری طرح‌ها این است که توسعه متناسب با نیاز روز روستاییان و با حفظ اصول زیست‌محیطی انجام شود

او خاطرنشان کرد که بازنگری طرح‌ها علاوه بر به‌روزرسانی اطلاعات کالبدی، اقتصادی و جمعیتی، به عنوان سندی راهبردی برای توسعه آینده هر روستا عمل می‌کند.

 

