زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر اردکان در استان فارس را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی -  مرکز لرزه نگاری کشور اعلام کرد: در ساعت ۲۱ و ۴۴ دقیقه و ۲۱ ثانیه امشب زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر اردکان در استان فارس را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داد.

حسین درویشی مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس اظهار کرد: در پی این زمین لرزه ۲ تیم امدادونجات هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستا‌های نزدیک کانون زلزله اعزام شده‌اند و همه پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.

اردکان مرکز شهرستان سپیدان است، سپیدان در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز و در شمال غربی استان فارس قرار دارد.

برچسب ها: زمین لرزه ، زلزله ، مرکز لرزه نگاری
خبرهای مرتبط
زمین لرزه ۴.۷ ریشتری در خشت کازرون
زمین لرزه ۴ ریشتری در دهرم فارس
زمین لرزه ۴.۷ ریشتری در کنارتخته کازرون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
فاصله اردکان تا شیراز 70 کیلومتر است نه 491
۰
۰
پاسخ دادن
انهدام اعضای باند سارقان به عنف در فارس؛ ۳ نفر دستگیر شدند
زمین لرزه ۴/۷ ریشتری سپیدان فارس را لرزاند
جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی دو مرحله‌ای شد/ فارس میزبان مرحله استانی با جوایز یک میلیارد تومانی
نمایشگاه بین المللی فارس طلایی شد
فارس آماده همکاری ‌با پرم روسیه در زمینه صنایع نفت، فولاد و گردشگری
منطقه ویژه اقتصادی لامرد پیشرو صادرات استان فارس
تأمین برق ۴۲۰۰ واحد مسکن ملی فسا با ۶۰۰ میلیارد اعتبار
تکمیل موفقیت‌آمیز بازسازی دو گنجینه فاخر گردشگری/ قلعه ابونصر و برم دلک، آماده بهره‌برداری شدند
مدارس سپیدان فردا سی‌ام مهر مجازی است
افزایش مصدومان زلزله ۴.۷ ریشتری اردکان به ۸ نفر
آخرین اخبار
افزایش مصدومان زلزله ۴.۷ ریشتری اردکان به ۸ نفر
آغاز سرشماری پاییزه سراسری حیات وحش در فارس
مدارس سپیدان فردا سی‌ام مهر مجازی است
جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی دو مرحله‌ای شد/ فارس میزبان مرحله استانی با جوایز یک میلیارد تومانی
فارس آماده همکاری ‌با پرم روسیه در زمینه صنایع نفت، فولاد و گردشگری
انهدام اعضای باند سارقان به عنف در فارس؛ ۳ نفر دستگیر شدند
تکمیل موفقیت‌آمیز بازسازی دو گنجینه فاخر گردشگری/ قلعه ابونصر و برم دلک، آماده بهره‌برداری شدند
نمایشگاه بین المللی فارس طلایی شد
زمین لرزه ۴/۷ ریشتری سپیدان فارس را لرزاند
تأمین برق ۴۲۰۰ واحد مسکن ملی فسا با ۶۰۰ میلیارد اعتبار
منطقه ویژه اقتصادی لامرد پیشرو صادرات استان فارس
زمین لرزه ۴ ریشتری در اردکان فارس
تصویب ۷۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه سپیدان/ ۱۶ پروژه عمرانی و اقتصادی در راه است
افتتاح ۱۶۰ واحد مسکونی در جهرم/ نهضت ملی مسکن فارس از مرز ۹۰ هزار واحد گذشت
شهرک صنعتی فتح‌آباد مرودشت در مسیر توسعه/ زیرساخت‌ها آماده جهش تولید و اشتغال
تصمیمات تازه برای توسعه فسا/ از راه‌آهن و مسکن تا بازآفرینی شهری
حرکت ایمیدرو به‌سوی توسعه پایدار/ ظرفیت‌های اقتصادی فسا در مسیر سرمایه‌گذاری هدفمند
دبیرخانه دائمی جشنواره جهانی فیلم فجر به فارس منتقل شد
توسعه پایدار کشاورزی و ضرورت تحول آبی؛ از کانال‌های خاکی تا شبکه‌های نوین آبیاری