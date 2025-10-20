باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مرکز لرزه نگاری کشور اعلام کرد: در ساعت ۲۱ و ۴۴ دقیقه و ۲۱ ثانیه امشب زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر اردکان در استان فارس را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داد.

حسین درویشی مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس اظهار کرد: در پی این زمین لرزه ۲ تیم امدادونجات هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستا‌های نزدیک کانون زلزله اعزام شده‌اند و همه پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.

اردکان مرکز شهرستان سپیدان است، سپیدان در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز و در شمال غربی استان فارس قرار دارد.