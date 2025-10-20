باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، طی تماس تلفنی در خصوص تحولات منطقه، از جمله وضعیت غزه و یمن، گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه بر مسئولیت جامعه جهانی برای جلوگیری از ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و ارسال کمک‌های انساندوستانه به مردم غزه تاکید کرد. وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به تحولات یمن و با محکوم‌کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور، بر تداوم همکاری‌ها با سازمان ملل متحد در جهت کمک به استقرار ثبات در این کشور و صیانت از امنیت در منطقه تاکید کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، خواستار ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و امنیت در یمن و منطقه شد.