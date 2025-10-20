فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از وقوع یک فقره قتل شهروند ۳۶ ساله در یکی از محلات شهرستان ایرانشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ مرتضی نوری پناه گفت؛ در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل شهروندی ۳۶ ساله در یکی از محلات شهرستان ایرانشهر موضوع در دستور کار، کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر افزود؛ بلافاصله مأموران پلیس به محل اعزام و در بررسی‌های اولیه مشخص شد: قاتل یا قاتلین به علت نامعلوم با یک دستگاه خودرو پژو با سلاح گرم این شهروند را به قتل رسانده و از محل متواری می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد؛ در این خصوص اقدامات و پیگیری ها از همان ساعات اولیه آغاز، عامل این جنایت تحت پیگیری و تعقیب پلیس می باشد که دستگیر و به مقام قضایی معرفی خواهد شد.

منبع فراجا