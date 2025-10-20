باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حجت‌اله صیدی، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در سومین همایش برترین‌های بورس کالای ایران گفت: تقریبا می‌توان گفت تاریخچه بازار سرمایه ایران به قبل و بعد از بورس کالا تقسیم می‌شود از زمانی که بورس کالا تأسیس شد، بازار اوراق بهادار نیز شاهد یک جهش و توسعه قابل‌ملاحظه بود.

او افزود: دلیل این امر آن است که بورس کالا نقش مهمی در شفاف شدن قیمت‌ها، نهاد‌ها و محصولات تولیدی ایفا کرد و باعث افزایش پیش‌بینی‌پذیری در بازار اوراق بهادار شد. پیش از آن، بازار‌ها منسجم نبودند و امکان ارزیابی دقیق و قابل اتکا از بازار محصولات وجود نداشت؛ اما از زمانی که محصولات استاندارد وارد بورس کالا شدند، بازار اوراق بهادار نیز دست‌خوش تحول شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: بورس کالا قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه تمام سازوکار بورس کالا برای این است که قیمت‌ها منصفانه مورد توافق قرار گیرد.

او تاکید کرد: اگر بخواهیم همه آثار مثبت بورس کالا را در یک نکته کلیدی خلاصه کنیم، آن کاهش هزینه‌های مبادله است. کاهش هزینه مبادله، موضوعی است که برای دولت‌ها، اقتصادها و فعالان اقتصادی بسیار اهمیت دارد؛ اکثر کالاهای استانداردپذیر قابلیت عرضه در بورس کالا را دارند. عرضه کالا در بورس کالا همزمان به نفع تولیدکننده و عرضه‌کننده است.