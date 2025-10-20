رئیس سازمان بورس گفت: بورس کالا قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه تمام سازوکار بورس کالا برای این است که قیمت‌ها منصفانه مورد توافق قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حجت‌اله صیدی، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در سومین همایش برترین‌های بورس کالای ایران گفت: تقریبا می‌توان گفت تاریخچه بازار سرمایه ایران به قبل و بعد از بورس کالا تقسیم می‌شود از زمانی که بورس کالا تأسیس شد، بازار اوراق بهادار نیز شاهد یک جهش و توسعه قابل‌ملاحظه بود.

او افزود: دلیل این امر آن است که بورس کالا نقش مهمی در شفاف شدن قیمت‌ها، نهاد‌ها و محصولات تولیدی ایفا کرد و باعث افزایش پیش‌بینی‌پذیری در بازار اوراق بهادار شد. پیش از آن، بازار‌ها منسجم نبودند و امکان ارزیابی دقیق و قابل اتکا از بازار محصولات وجود نداشت؛ اما از زمانی که محصولات استاندارد وارد بورس کالا شدند، بازار اوراق بهادار نیز دست‌خوش تحول شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: بورس کالا قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه تمام سازوکار بورس کالا برای این است که قیمت‌ها منصفانه مورد توافق قرار گیرد.

او تاکید کرد: اگر بخواهیم همه آثار مثبت بورس کالا را در یک نکته کلیدی خلاصه کنیم، آن کاهش هزینه‌های مبادله است. کاهش هزینه مبادله، موضوعی است که برای دولت‌ها، اقتصادها و فعالان اقتصادی بسیار اهمیت دارد؛ اکثر کالاهای استانداردپذیر قابلیت عرضه در بورس کالا را دارند. عرضه کالا در بورس کالا همزمان به نفع تولیدکننده و عرضه‌کننده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
تو بورس قیمتا مشخص میشه دیگه،ینی قیمتگذاری میشه،چرا دروغ میگین....بورس که نیس همون دلالبازی مدرنیته هس...خیلیا نابود شدن تو بورس
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
عرضه و تقاضا به راحتی بازیچه دلال ها می شه. ارزش یک کالا مشخصه و بازه سودش هم مشخص و قابل محاسبه. هرچه بالاتر یا پایینتر از این قیمت معامله می شه دلالی هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
تو دقیقا رئیس چه چیزی در بورس هستی!؟ رئیس ریزش و نابودی سرمایه مردم؟؟؟؟
۱
۲
پاسخ دادن
