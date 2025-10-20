باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالا در سومین همایش برترین‌های بورس کالای ایران گفت: بازار طلای بورس کالا نماد اعتماد مردم است؛ بازاری که از معامله تنها ۲ کیلوگرم در روز نخست، امروز به ارزش ۳۰۰ همت معاملات و بیش از ۳ میلیارد دلار موجودی در خزانه‌ها رسیده است در برخی روز‌ها تا ۵ همت نقدینگی در این بازار جابه‌جا می‌شود رشدی که گام‌به‌گام و با جلب اعتماد مردم محقق شده است.

او با بیان اینکه بخش معدن سودآور است و می‌توان تامین مالی آن را با سرمایه‌های خرد مردم انجام داد گفت: در این روش، سرمایه‌گذاران در محصول آتی معدن شریک می‌شوند و در سررسید کالای واقعی مانند مس یا طلا تحویل می‌گیرند.

او افزود: اوراق سلف ارزی می‌تواند همان مسیر موفق را برای جذب ارز‌های راکد مردم تکرار کند روشی برد-برد که هم مردم از سرمایه‌گذاری سود می‌برند و هم تولید کشور تامین مالی می‌شود.

او همچنین از آمادگی بورس کالا برای راه‌اندازی ابزارهای جدیدی همچون اوراق سلف ارزی و فروش متری مسکن ظرف یک ماه پس از اخذ مجوزهای لازم خبر داد.

جهرمی بیان کرد: ۱۰ سال پیش، چالش بزرگ بورس کالا، خروج محصولات پتروشیمی از بورس بود. اما امروز، پس از یک دهه تلاش، تقریباً تمام کالاهای قابل عرضه کشور در این بازار معامله می‌شوند و در مسیر توسعه ابزارهای مبتنی بر اوراق بهادارسازی کالاها قرار داریم.