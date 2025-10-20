برنامه جهانی غذا هشدار داد بحران گرسنگی در افغانستان به طور روزافزون در حال وخامت است و کمبود مواد مغذی،سلامت کودکان را به شدت تهدید می‌کند. این نهاد از جامعه جهانی خواست تا پیش از فرارسیدن زمستان، کمک‌های فوری خود را ارائه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان- برنامه جهانی غذا هشدار داد که بحران گرسنگی در افغانستان به طور روزافزون در حال وخامت است و کمبود مواد مغذی، سلامت کودکان در این کشور را به شدت تهدید می‌کند.

این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرده که به دلیل کاهش چشمگیر بودجه، در حال حاضر تنها می‌تواند به مقدار محدودی از خانواده‌های نیازمند در افغانستان کمک‌رسانی کند. به‌ویژه با نزدیک شدن فصل زمستان، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت تغذیه‌ای جمعیت افغانستان افزایش یافته است.

برنامه جهانی غذا تأکید کرده که دسترسی کودکان به غذای کافی و مغذی، یک حق مسلم بشری است و نباید به دلیل بحران‌های مالی نادیده گرفته شود. اما در وضعیت کنونی، میلیون‌ها شهروند کشور، به‌ویژه در مناطق دورافتاده، از این حق ابتدایی محروم مانده‌اند.

بحران اقتصادی ناشی از قطع کمک‌های بین‌المللی پس از به قدرت رسیدن طالبان، یکی از دلایل اصلی کاهش منابع مالی سازمان‌های امدادرسان عنوان شده است. برنامه جهانی غذا از کشورهای کمک‌کننده خواسته تا پیش از آنکه سرمای زمستان جان ده‌ها هزار کودک و خانواده در معرض خطر را تهدید کند، کمک‌های فوری و مؤثری فراهم سازند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
وظیفه ترامپ و ناتو و استرالیا و المان و انگلیس و فرانسه
که به مدت 20 سال برایشان میخواستند ازادی و حقوق بشر
بیاورند ..کلی ها را کشتند و میلیارد ها دلار گم شد
و یک کشور ورشکسته را تحویل طالبان دادند
۰
۱
پاسخ دادن
آقای وقت‌نشناس
