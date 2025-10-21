باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ چهارمین جشنواره و نمایشگاه غذا‌های سنتی و محلی استان آذربایجان غربی، نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی - اسلامی موسوم به گوهرشاد و نیز نخستین جشنواره بازی و اسباب‌بازی به طور همزمان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی در پارک جنگلی ارومیه افتتاح شدند.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی - اسلامی گوهرشاد گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی علاوه بر جنبه فرهنگی و اجتماعی، از نظر اقتصادی و صنعتی نیز دارای اهمیت فراوان است و می‌تواند در تقویت صنعت پوشاک داخلی نقش‌آفرینی کند و توسعه صنعت نساجی، کاهش واردات و تقویت تولید ملی را در پی داشته باشد.

رسول مقابلی، با بیان اینکه هدف اصلی نمایشگاه، ارائه راهکار‌هایی برای حفظ و گسترش فرهنگ ملی و هویت ایرانی ـ اسلامی است، افزود: این رویداد بستری برای نمایش اصالت فرهنگی و هنری کشورمان فراهم می‌کند و هنر ایرانی را با ارزش‌های فرهنگی و اسلامی پیوند می‌زند.

وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه گوهرشاد می‌تواند انگیزه‌ای برای طراحان داخلی باشد تا با بهره‌گیری از میراث غنی هنری و نقوش سنتی ایرانی، آثار خود را در قالبی مدرن و جذاب ارائه دهند و در عین حال به گرایش نسل جوان به مد‌های غیربومی پاسخ دهند.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران در این رویداد، اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی یکی از اولویت‌های مهم مدیریت ارشد استان است و چنین برنامه‌هایی می‌تواند موجب رونق بخش‌های مرتبط از جمله طراحی، نساجی و صنایع جانبی شود.

مقابلی اظهار کرد: نمایشگاه پوشاک ایرانی ـ اسلامی تنها یک رویداد داخلی نیست، بلکه دارای کارکرد فرامرزی نیز بوده و می‌تواند در امتداد دیپلماسی فرهنگی، ارزش‌های اصیل ایرانی و اسلامی را در سطح بین‌المللی ترویج دهد. همچنین این نمایشگاه می‌تواند با ارائه الگو‌های فاخر و زیبا از پوشش، نگاه جامعه به عفاف و حجاب را به‌عنوان انتخابی فرهنگی، شیک و افتخارآمیز تغییر دهد.

شکوفایی ظرفیت‌ها در طراحی و تولید پوشاک

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به حضور پررنگ نسل جوان در نمایشگاه پوشاک ایرانی_اسلامی گوهرشاد افزود: یکی از نکات ارزشمند این رویداد آن است که طراحان دهه هشتادی و نودی با نگاه روزآمد و سلیقه نسل جوان، مدل‌هایی متناسب با فرهنگ عفاف و حجاب ایرانی طراحی کرده‌اند و به نوعی پاسخگوی مطالبه عمومی جامعه برای عرضه پوشاک فاخر، متین و در عین حال جذابند.

نیر الهامی اضافه کرد: با ابتکار دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری، غرفه‌ای ویژه در این نمایشگاه به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پوشاک اختصاص یافته و تفاهم‌نامه‌ای میان دانشگاه مهارت، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی امضا خواهد شد.

وی ادامه داد: در همین راستا، دفتر امور بانوان استانداری متعهد شده است بخشی از نیروی انسانی این مجموعه را از میان بانوان توانمند و کارآفرین استان معرفی کند تا ضمن تقویت اشتغال زنان، ظرفیت‌های خلاق و بومی در حوزه طراحی و تولید پوشاک نیز شکوفا شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده با اشاره به برگزاری رویداد کشوری طراحی لباس توسط دانشگاه مهارت استان گفت: این رویداد با مشارکت بیش از ۴۰۰ نفر از دانش‌آموزان، دانشجویان و فعالان آزاد برگزار شد که از میان شرکت کنندگان، ۱۶ نفر برگزیده نهایی انتخاب شدند و خوشبختانه یکی از طراحان منتخب از آذربایجان غربی است.

معافیت‌ گمرکی، مالیاتی و بیمه‌ای صنعت پوشاک ایرانی - اسلامی

وی ادامه داد: طبق مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، صنعت پوشاک ایرانی - اسلامی در زمره کالا‌های فرهنگی قرار می‌گیرد و از این پس تولیدکنندگان این عرصه می‌توانند از برخی معافیت‌های گمرکی، مالیاتی و بیمه‌ای بهره‌مند شوند، این اقدام می‌تواند گام مهمی در جهت کاهش واردات، حمایت از برند‌های داخلی و رونق اقتصادی این بخش باشد.

الهامی همچنین از پیگیری تشکیل اتحادیه تخصصی پوشاک ایرانی - اسلامی خبر داد و گفت: این اتحادیه به منظور ساماندهی فعالان این حوزه و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت استمرار چنین رویداد‌هایی گفت: نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های طراحان داخلی‌اند، اما برای تثبیت جایگاه این صنعت، باید به ایجاد سکوی فروش ثابت برای محصولات ایرانی ـ اسلامی نیز توجه شود.

حمایت قضائی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک ایرانی - اسلامی

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در آیین افتتاح نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی ـ اسلامی گوهر شاد ارومیه گفت: دستگاه قضایی همواره از تولیدکنندگان و طراحان متعهد داخلی حمایت می‌کند و پیگیر مسائل و مشکلات آنان در مسیر توسعه تولید ملی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است.

ناصر عتباتی، با تأکید بر اینکه طراحی، دوخت و عرضه پوشاک باید متناسب با جایگاه تاریخی، ملی، مذهبی و اجتماعی کشورمان باشد، افزود: انتظار می‌رود طراحان متعهد و هنرمندان خلاق کشور با حضور فعال در این عرصه، به ارتقای کیفیت و اصالت پوشاک ایرانی کمک کنند.

آذربایجان غربی استان‌ فعال در برگزاری رویداد‌های فرهنگی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی در آیین افتتاح چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی غذا‌های سنتی و محلی استان با بیان اینکه یکی از سهل الوصول و مهم‌ترین روش‌های جذب گردشگر، برگزاری رویداد‌های فرهنگی و جشنواره‌هاست، افزود: آذربایجان غربی با داشتن ۶ اثر ثبت جهانی و ۱۸۵۲ اثر ثبت ملی، از استان‌های برخوردار کشور از نظر میراث هویتی و فرهنگی محسوب می‌شود و لازم است بیش از پیش در معرفی این ظرفیت‌های خدادادی تلاش کنیم.

مرتض صفری ادامه داد: طی دو ماه گذشته، جشنواره‌های متعددی از جمله جشنواره بادام نقده، جشنواره انگور ارومیه، جشنواره موسیقی شمس و مولانا، جشنواره انگور سیاه سردشت، جشنواره میزاباد و جشنواره گیلاس اشنویه برگزار شده است. در صورتی که این رویداد‌ها در سطح ملی معرفی و شناسانده شوند، می‌توانند گردشگران بسیاری را به استان جذب کرده و موجب رونق اقتصادی منطقه شوند.

وی تصریح کرد: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، توجه به نشاط اجتماعی نیز ضروری است و آذربایجان غربی یکی از استان‌های فعال کشور در برگزاری رویداد‌های فرهنگی و ورزشی به شمار می‌آید.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه در حال حاضر ۵۵ پروژه گردشگری با مشارکت بخش خصوصی و با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در حال اجراست، اظهار کرد: از سوی دیگر، دولت نیز با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها و مرمت آثار تاریخی، گام‌های موثری در مسیر احیای میراث فرهنگی استان برداشته است که با ادامه این روند، می‌توان به شکوفایی گردشگری آذربایجان غربی در دو سال آینده امیدوار بود.

این نمایشگاه و جشنواره‌ها از ۲۸ مهر تا دوم آبان از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.