عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از جلسه امروز با وحید هاشمیان برای تعیین وضعیتش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی اینانلو عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره  اینکه وضعیت وحید هاشمیان به چه صورت است و آیا هاشمیان روز جمعه سرمربی پرسپولیس هستیا نه! اظهار کرد: قرار است  امروز با وحید هاشمیان جلسه داشته باشیم و با او صحبت کنیم. جواب این سوال سخت است، چون قصد داریم امروز تصمیم بگیریم.  

او درباره اینکه ماندن وحید هاشمیان بستگی به مذاکرات با اوسمار دارد و آیا با اوسمار مذاکره کرده است، گفت: بله،   ما کماکان داریم مذاکره می‌کنیم. شرایط تیم خوب نیست و هوادار یکی از عناصر قدرت تیم ما هست و وقتی تیم بازی می‌کند، هوادار می‌تواند فشار بازی را برای بازیکن  زیاد یا کم کند. ما داریم می‌بینیم که هوادار دارد اذیت می‌شود و این هم بر روی تیم دارد تاثیرمی گذارد. درویش عملکردی داشته است و حتما درباره اش صحبت خواهد کرد. اما ما نمی‌توانیم فشاری که بر روی تیم هست را رها کنیم. هاشمیان باید به جلسه هیئت مدیره بیاید و یکسری مسائل برای هیئت مدیره مهم است و باید پاسخ بدهد.  

اینانلو درباره اینکه اوسمار نزدیک‌ترین گزینه برای هدایت سرخپوشان است، گفت: بله، برانکو هم تا ۳، ۴ روز پیش جزو گزینه‌ها بود که خودش قبول نکرد. الان هم اوسمار گزینه اصلی است و شاید چند روز بعد به گزینه دیگری برسیم و همه اینها منوط به جلسه ما با وحید هاشمیان است. تا الان با گزینه داخلی برای هدایت تیم پرسپولیس صحبت نشده است.  

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره اینکه این درست نیست که با شخصیت هاشمیان بازی شود و به او فقط ۲ بازی فرصت بدهند، گفت: مگر ما گفتیم که هاشمیان در بازی با ذوب آهن باشند که این حرف‌ها را می‌زنید.   ما امروز می‌خواهیم با هاشمیان صحبت کنیم و اگر قرار باشد با ایشان ادامه بدهیم شرط و شروط می‌گذاریم و اگر ادامه ندهیم، راه‌های خروجش را بررسی می‌کنیم.   هاشمیان برخوردش به صورتی است، که هر طور با او رفتار کنیم شرمنده حسن اخلاق و رفتارش می‌شویم.  

اینانلو درباره اینکه از سوی چه کسی ماموریت یافت تا با برانکو مذاکره کند، گفت: من به عنوان نماینده هیئت مدیره پرسپولیس با برانکو صحبت کردم.   با توجه به نتایج و  فشار به حق که  هوادار گذاشته بود و توقعی که از تیم وجود داشت، این پیش بینی را کرده بودیم که شاید نتوانیم با هاشمیان ادامه بدهیم؛ لذا ما صلاح باشگاه را پیش بینی کرده بودیم و من  اجازه گرفته بودم که با برانکو صحبت کنم و اگر مطمئن شدم که ایشان به پرسپولیس می‌آید به موضوعات بعدی برسیم و  بعد از آن ببینیم که با هاشمیان به چه صورت ادامه بدهیم.  

او درباره اینکه اگر برانکو موافق بازگشت به پرسپولیس بود، با هاشمیان چطور می‌خواستند ادامه بدهند، بیان کرد: اگر برانکو حضور در پرسپولیس ر قبول می‌کرد بهترین تصمیم برای ما چه بود؟  

اینانلو درباره اینکه چرا دورسون را با ۴۰۰ هزار دلار کنار گذاشتند در صورتی که پرسپولیس به مهاجم نیاز داشت، گفت: دورسون رفتاری داشت که به هیچ عنوان صلاح نبود در پرسپولیس بماند. دورسون در اردوی ترکیه رفتار‌هایی انجام داد که مورد پسند سرمربی و اعضای کادر فنی نبوده است. دورسون به هاشمیان بیان کرده که  تو خودت ببین  تا هفته پنجم و ششم در پرسپولیس هستی یا نه!   

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره برنامه‌های ساخت ورزشگاه جدید برای سرخپوشان گفت: ما به عشق شما در غرب ورزشگاه می‌سازیم.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، وحید هاشمیان
برگزاری نشست هیئت مدیره پرسپولیس/ تکلیف سرخ‌پوشان مشخص می‌شود
بازگشت برانکو به پرسپولیس منتفی شد
چلنگر:
برانکو شرایط بازگشت به پرسپولیس را ندارد/ او می‌خواهد در کنار خانواده‌اش باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
اوسمار ، اگر موفق بود آن تیمهای درجه 3 آسیایی اورا
کنار نمی گذاشتند !!!!
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
نه اوسمار میتواند نتیجه بگیرد نه میسمار اوسمار هاشمیان باید بماند از کمک‌هایش کمک بگیرد یک کمک مربی خوب داشته باشد نه باقری نه پیروانی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
نصف اول حرفت درسته !
