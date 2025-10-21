باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی رئیس هیئت مدیره و سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت سرمربیگری سرخپوشان اظهار کرد: ما هنوز هیچ تصمیم قطعی در مورد تغییر کادر فنی نگرفتیم. بعد از جلسه امروز با وحید هاشمیان می توانیم مطمئن تر صحبت کنیم. او الان سرمربی تیم ما هست و شاید دلایل خودش را داشته باشد. مذاکره با اوسمار را تکذیب نمی کنم، اما بحث پیشنهاد به او مطرح نیست.

حدادی در واکنش به شایعه رقابتش با اینانلو برای مدیرعاملی پرسپولیس بیان کرد: می خواهند ما را از هدف اصلی دور کنند. مدیر عامل بعدی بعد از مجمع مشخص می شود.

او بیان کرد: اوسمار به ما گفت که طی یکی ، دو روز آینده شرایط را بررسی می کند و سپس ما باید بعد از جلسه با وحید هاشمیان تصمیم بگیریم.