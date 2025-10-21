دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و آخال ترکمنستان در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امروز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال سپاهان در دومین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا  عصر امروز (سه‌شنبه)  از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم آخال ترکمنستان است.  

سپاهانی‌ها در بازی اول برابر تیم الحسین اردن با یک گل شکست خوردند و بازی دومشان هم به علت نیامدن تیم موهون باگان هند به ایران برگزار نشد و آنها در دومین بازی خود به مصاف تیم آخال می‌روند.

  با توجه به اینکه نماینده هند از حضور در ایران و بازی با سپاهان سرباز زد، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که این تیم هندی را از رقابت‌های آسیایی حذف کند و  گروه C   با ۳ تیم برگزار می‌شود. بر این اساس    سپاهان برای آنکه راهی مرحله بعدی شود نیاز به برتری برابر نماینده ترکمنستان دارد.

همچنین در حالی که قرار بود بازی سپاهان و آخال  طبق برنامه در ترکمنستان برگزار شود، اما نماینده ترکمنستان فاقد شرایط میزبانی بود تا بازی در ایران برگزار شود.   به هر حال طلایی پوشان ایران  با تصمیم AFC در ۲ بازی رفت و برگشت با نماینده ترکمنستان میزبان هستند و آنها  باید از این فرصت نهایت استفاده را ببرند  و در هر ۲ بازی برنده شوند تا امیدوار باشند به عنوان تیم اول از گروهش صعود کنند.   

لیموچی و محمد کریمی به علت پارگی رباط صلیبی  تنها غایبان تیم سپاهان در بازی امروز هستند.   البته بازگشت زکی پور، انزو کریولی و ایوان سانچز خبر خوبی برای محرم نویدکیا خواهد بود.

تیم سپاهان در  هفته هفتم لیگ برتر فوتبال توانست برابر تیم استقلال خوزستان به برتری برسد و این تیم با روحیه بالا به مصاف تیم آخال ترکمنستان می‌رود تا در اولین رویارویی اش با این تیم برنده شود.  

در آن طرف، تیم آخال ترکمنستان  در اولین بازی خود در ورزشگاه خانگی اش  برابر الحسین اردن با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و در انتهای جدول رده بندی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا قرار دارد.   این تیم که در یوکاری (لیگ ترکمنستان) رده سوم را به خود اختصاص داده، روی کاغذ شانس کمی برای متوقف کردن سپاهان دارد، اما بدون تردید شاگردان وِلساحت اووِزوف با همه توان مقابل سپاهان به زمین می‌روند و حداکثر تلاش خود را می‌کنند تا در دیدار امروز بازنده نباشند.

تیم آخال بازیکنی خارجی ندارد و تنها ۶ بازیکن در تیم‌های ملی پایه ترکمنستان دارد. پیش از این تیم آخال ۲  بازی برابر فولاد خوزستان برگزار کرده که در هر ۲ دیدار یک بر صفر شکست خورده و این بازی سومین تقابل نماینده ترکمنستان با تیمی از ایران است.

برچسب ها: تیم فوتبال سپاهان ، لیگ قهرمانان آسیا
خبرهای مرتبط
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
ترکیب احتمالی سپاهان مقابل آخال؛ بازی مرگ‌وزندگی برای نویدکیا
غیبت سردار آزمون؛ ضربه سنگین به خط حمله شباب الاهلی
نگاهی به بازیکنان و تیم فوتبال آخال ترکمنستان حریف آسیایی سپاهان
الوحدات با غیبت چهار بازیکن کلیدی آماده نبرد با استقلال شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
آخرین اخبار
وحید هاشمیان تا بازی با ذوب آهن روی نیمکت سرخپوشان است
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در ۳۰ مهر
پسران کبدی ایران مقابل هند ناکام ماندند
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت