باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال سپاهان در دومین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا عصر امروز (سه‌شنبه) از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم آخال ترکمنستان است.

سپاهانی‌ها در بازی اول برابر تیم الحسین اردن با یک گل شکست خوردند و بازی دومشان هم به علت نیامدن تیم موهون باگان هند به ایران برگزار نشد و آنها در دومین بازی خود به مصاف تیم آخال می‌روند.

با توجه به اینکه نماینده هند از حضور در ایران و بازی با سپاهان سرباز زد، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که این تیم هندی را از رقابت‌های آسیایی حذف کند و گروه C با ۳ تیم برگزار می‌شود. بر این اساس سپاهان برای آنکه راهی مرحله بعدی شود نیاز به برتری برابر نماینده ترکمنستان دارد.

همچنین در حالی که قرار بود بازی سپاهان و آخال طبق برنامه در ترکمنستان برگزار شود، اما نماینده ترکمنستان فاقد شرایط میزبانی بود تا بازی در ایران برگزار شود. به هر حال طلایی پوشان ایران با تصمیم AFC در ۲ بازی رفت و برگشت با نماینده ترکمنستان میزبان هستند و آنها باید از این فرصت نهایت استفاده را ببرند و در هر ۲ بازی برنده شوند تا امیدوار باشند به عنوان تیم اول از گروهش صعود کنند.

لیموچی و محمد کریمی به علت پارگی رباط صلیبی تنها غایبان تیم سپاهان در بازی امروز هستند. البته بازگشت زکی پور، انزو کریولی و ایوان سانچز خبر خوبی برای محرم نویدکیا خواهد بود.

تیم سپاهان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال توانست برابر تیم استقلال خوزستان به برتری برسد و این تیم با روحیه بالا به مصاف تیم آخال ترکمنستان می‌رود تا در اولین رویارویی اش با این تیم برنده شود.

در آن طرف، تیم آخال ترکمنستان در اولین بازی خود در ورزشگاه خانگی اش برابر الحسین اردن با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و در انتهای جدول رده بندی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا قرار دارد. این تیم که در یوکاری (لیگ ترکمنستان) رده سوم را به خود اختصاص داده، روی کاغذ شانس کمی برای متوقف کردن سپاهان دارد، اما بدون تردید شاگردان وِلساحت اووِزوف با همه توان مقابل سپاهان به زمین می‌روند و حداکثر تلاش خود را می‌کنند تا در دیدار امروز بازنده نباشند.

تیم آخال بازیکنی خارجی ندارد و تنها ۶ بازیکن در تیم‌های ملی پایه ترکمنستان دارد. پیش از این تیم آخال ۲ بازی برابر فولاد خوزستان برگزار کرده که در هر ۲ دیدار یک بر صفر شکست خورده و این بازی سومین تقابل نماینده ترکمنستان با تیمی از ایران است.