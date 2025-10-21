رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اهر گفت:از اول سال تاکنون نزدیک به ۷۰ هزار برگ جریمه در شهر اهر صادر شده اما متاسفانه جریمه بازدارنده نیست و باید فرهنگ رانندگی و ترافیک شهری رعایت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌سرهنگ محمدرضا محرمی در جلسه شورای فرهنگ عمومی ترافیک شهری را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شهروندان اهری برشمرد و گفت: توسعه‌ای که در صنعت خودروسازی داریم در راه سازی و شهرسازی نداریم و متاسفانه این امر موجب ایجاد ترافیک در شهر‌ها می شود و نارضایتی عمومی را به همراه دارد.

سرهنگ محرمی افزود: رعایت حقوق شهروندی و فرهنگ ترافیک و فرهنگ شهرنشینی می تواند در کاهش تخلفات رانندگی بسیار موثر باشد.

وی با بیان اینکه در شهر اهر روزانه بیش از ۸۰۰ مورد جریمه برای رانندگان متخلف توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می شود گفت: از اول سال تاکنون نزدیک به ۷۰ هزار برگ جریمه در شهر اهر صادر شده، اما متاسفانه جریمه بازدارنده نیست و باید فرهنگ رانندگی و ترافیک شهری رعایت شود.

وی با تا کید بر اینکه باید زیرساخت‌های لازم جهت کاهش ترافیک و روان سازی تردد در شهر اهر ایجاد گردد گفت: نبود پارکینگ، کم عرض بودن خیابان‌ها، نبود علایم راهنمایی و رانندگی، نبود سیستم مکانیزه کنترل تردد، نبود چراغ‌های قرمز استاندارد، تردد شهروندان شهر‌های همجوار، تمرکز گرایی صنوف، بانک‌ها، مطب پزشکان، بازار در هسته مرکزی شهر اهر عمده تدین عامل ایجاد مشکل ترافیک می باشد.

سرهنگ محرمی با بیان اینکه هر تردد به داخل شهر موجب تولید سفر می شود گفت: اگر زیرساخت لازم برای سفر‌های درون شهری در شهر اهر ایجاد نگردد معضل ترافیک حل شدنی نیست و منابع انسانی نیز مشکل ترافیک را حل نخواهد کرد باید این موضوع با سیستم مکانیزه مدیریت شود.