شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته سلامت فیلمی از حال و هوای دانش آموزان دبیرستان دخترانه مولوی آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس به عنوان یکی از اصلیترین محیطهای رشد و یادگیری کودکان و نوجوانان؛ نقش حیاتی در رشد و ارتقای سلامت روان ایفا میکند. به همین مناسبت هفتهای با نام سلامت روان در نظر به ویژه در سطح مدارس در نظر گرفته شد.امسال نیز هفته بهداشت روان امسال با شعار «آمادگی در برابر بلایا و بحرانها، تضمینکننده آرامش و تابآوری دانشآموزان» در مدارس برگزار شد تا دانش آموزان مهارتهای زندگی؛ کاهش اضطراب و افسردگی را یاد بگیرند و چگونه تواناییهای عاطفی و اجتماعی را خود را ارتقا ببخشند تا به بزرگسالی قوی تبدیل شوند.
در همین راستا دانش آموزان دبیرستان دخترانه مولوی آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان اصفهان آموزشهای مهارتهای خود را آموختند.
شهروندخبرنگار ما فیمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
