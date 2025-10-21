جلال زاده، معاون‌وزیر امورخارجه در مورد آخرین‌ وضعیت مهدیه اسفندیاری توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام دولت فرانسه در بازداشت مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی، را «گروگان‌گیری» توصیف کرد و آن را مغایر با ادعاهای حقوق بشری پاریس دانست.

وحید جلال‌زاده با انتقاد از رفتار دولت فرانسه در قبال مهدیه اسفندیاری، اظهار کرد ایشان توسط کشوری که خود را «مهد آزادی» می‌داند و در این زمینه‌ها بسیار پرمدعاست، صرفا به دلیل فعالیت در یک کانال تلگرامی در حمایت از مردم فلسطین و زنان و کودکان فلسطینی، به گروگان گرفته شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت امور خارجه افزود: «از همان ۲۴ ساعت نخست پس از اطلاع از بازداشت خانم اسفندیاری، اقدامات کنسولی، حقوقی و سیاسی آغاز شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه نیز با وزارت خارجه، پلیس و دادستانی محل دیدار و پیگیری‌های لازم را انجام داده است.»

سفیر ونزوئلا در تونس: ایران نه در حرف بلکه در عمل حامی ملت‌های تحت ستم است
زهرا اسفندیاری: خواهرم صرفا به‌دلیل ترجمه اخبار غزه بازداشت شد
هشدار ایران به فرانسه: در امور داخلی ما دخالت نکنید
قاسمی در پاسخ به سخنان وزیر امور خارجه فرانسه؛
تسلیح متجاوز، فرافکنی و اتهام زنی ره به جایی نمی‌برد
حق‌شناس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
صحبت‌های وزیر خارجه فرانسه پیش از سفر به تهران خارج از عرف دیپلماتیک است/فرانسه باید پاسخگوی تولید سلاح‌های اتمی خود باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
متاسفانه تا یه جاسوس دستگیر میشه اونها یک فرد ایرانی رو با دلایال واهی بازداشت میکنن تا جاسوسشون رو پس بگیرن باید به این وضع برای نجات جاسوسان خاتمه داد راهکار دیگری پیدا کنید
۴
۵
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۲۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
شما اگه ایرانی هستی
دولتمردان فرانسه بتو چه مربوطه که چه سیاستی در قبال
فلسطن دارن ؟؟ / حالا خوب شد ؟؟
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
انسانم ارزوست
ظالم سراغ خودت هم میاد
نمیفهمی که ظلم و ستم مثل بیماری واگیر
همه را گرفتار میکند
United States of America
ناشناس
۱۱:۲۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
باید تو یه کشور خارجی سرش به کار خودش بند بود و قوانین اونجا را رعایت میکرد
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
حتما با دو تا جاسوس مکرون
ایشان که جاسوس نبوده .یک شهروند عادی حامی فلیسطین
۴
۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۲۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
شهروند عادی قوانین اون کشور را باید رعایت کنه
اخه خیلی علاقه به فلسطین داری برو فلسطین بجنگ
Germany
ناشناس
۱۰:۰۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
ببخشید / این خانم اسفندیاری برای چه کاری تشریف برده بودن فرانسه ؟؟
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
مثل تو مزدور و اجیر شده
تو چرا آلمان رفتی
تو که اتقدر دوست داری در سیاست داخلی ما نظر بدهی .
چرا ایران نماندی و فعال سیاسی شوی
چرا به مشکلات عدیده آلمان نمیپردازی .بنفع خودت هم هست..میترسی .پلیس با زنجیر در پاهایت و دست هایت و کمر و گردن ات اخراجت کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
دو جاسوس فراتسوی؟
۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
گول نخورینا یه معامله شیرین بکنید
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فلفل
۰۹:۰۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
دولت کثیف فرانسه.
اگر من کاره ایی بودم کل روابط با سه کشور خبیث اروپایی را قطع میکردم .
البته چند صد و بلکه چند هزار آغا زاده در آنجا تشریف دارند !
وقتی ما بدون رابطه با آمریکا بتوانیم ادامه دهیم قطعا بدون رابطه با سه کشور اروپایی که نوکر و کفش واکس زن آمریکا حساب می‌شوند، هم می‌توانیم.
اگر هم روزی رابطه با آمریکا عادی شد ، باز هم هیچ نیازی،به رابطه با این سه کشور کثیف نیست. تا مزد خوش رقصی و دم‌ جنباندن خود برای آمریکا را دریافت کنند.
۱۱
۸
پاسخ دادن
