باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام دولت فرانسه در بازداشت مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی، را «گروگان‌گیری» توصیف کرد و آن را مغایر با ادعاهای حقوق بشری پاریس دانست.

وحید جلال‌زاده با انتقاد از رفتار دولت فرانسه در قبال مهدیه اسفندیاری، اظهار کرد ایشان توسط کشوری که خود را «مهد آزادی» می‌داند و در این زمینه‌ها بسیار پرمدعاست، صرفا به دلیل فعالیت در یک کانال تلگرامی در حمایت از مردم فلسطین و زنان و کودکان فلسطینی، به گروگان گرفته شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت امور خارجه افزود: «از همان ۲۴ ساعت نخست پس از اطلاع از بازداشت خانم اسفندیاری، اقدامات کنسولی، حقوقی و سیاسی آغاز شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه نیز با وزارت خارجه، پلیس و دادستانی محل دیدار و پیگیری‌های لازم را انجام داده است.»