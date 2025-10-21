باشگاه خبرنگاران جوان - طبق قانون جدید آفساید، از این پس مهاجم تنها زمانی در موقعیت آفساید قرار می‌گیرد که تمامی بدنش جلوتر از آخرین مدافع باشد. به عبارت دیگر، اگر حتی بخشی از بدن بازیکن با مدافع هم‌تراز باشد، بازی ادامه خواهد یافت و پرچم آفساید بالا نخواهد رفت.



این تغییر که مدت‌ها توسط آرسن ونگر، مدیر توسعه جهانی فیفا پیشنهاد شده بود، اکنون پس از بررسی‌های متعدد به تصویب رسیده است. هدف اصلی از این اصلاحیه، پایان دادن به بحث‌های جنجالی مربوط به آفسایدهای میلی‌متری است که بارها باعث توقف بازی، نارضایتی هواداران و تصمیم‌های پرحاشیه در سیستم VAR شده بود.



مثالی که از سوی فیفا منتشر شده نشان می‌دهد مهاجمی که تنها بخشی از بدنش جلوتر از مدافع قرار دارد، دیگر آفساید محسوب نمی‌شود. این موضوع می‌تواند به مهاجمان آزادی عمل بیشتری بدهد و شاید باعث افزایش تعداد گل‌ها در بازی‌ها شود؛ مسئله‌ای که فیفا به دنبال آن است تا جذابیت مسابقات بیشتر شود.



در عین حال، این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. هواداران فوتبال هجومی و مربیانی که روی حمله تاکید دارند، آن را گامی مثبت توصیف می‌کنند. در مقابل، برخی مدافعان و کارشناسان بر این باورند که چنین قانونی کار را برای تیم‌های دفاعی بسیار دشوارتر خواهد کرد و عملاً دست مهاجمان را در شکستن خطوط دفاعی بازتر می‌گذارد. هانسی فلیک، سرمربی تیم ملی آلمان، از مخالفان سرسخت این قانون بوده و آن را تهدیدی برای تعادل تاکتیکی بازی دانسته است؛ در حالی که آرسن ونگر همچنان بر سودمندی آن پافشاری دارد.



به هر حال، از فصل آینده فوتبال جهان با تعریفی جدید از آفساید روبه‌رو خواهد بود؛ تغییری تاریخی که می‌تواند استراتژی مربیان و هیجان بازی‌ها را به طور چشمگیری دگرگون کند.