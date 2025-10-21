باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر امروز صبح به استان ایلام، در جمع قضات و کارکنان دادگستری این استان، حضور یافت و طی سخنانی، ضمن تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه به رفع مسائل و مشکلات مردم اظهار کرد: مردم دژ محکم و مستحکم در برابر دشمنان هستند؛ امروز بهترین عبادت، خدمت به این مردم است؛ باید فرصت خدمت به مردم را مغتنم بشماریم؛ سختی کار و مشکلات موجود در حین انجام کار نباید ما را از خدمت بیمنت به مردم باز دارد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: مردم از ما توقعات زیادی ندارند؛ مردم از ما توقع دارند وقتی سر و کارشان به قوه قضاییه افتاد با اخلاق خوب و حسنه با آنها برخورد کنیم و کارشان را تا حد ممکن در سریعترین زمان انجام دهیم و در رسیدگی به اموراتشان عادلانه و وفق قانون عمل کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: عدالت باید در همه رفتار و شئون ما به احسن و اکمل وجه، متجلی باشد. اگر گزارشی به دست ما رسید و ما در ارجاع آن تاخیر کردیم و به واسطه این تاخیر، حقی ضایع شد باید بدانیم که مدیون هستیم و ضمان بر عهده ماست. اگر رفتارمان بهگونهای بود که به واسطه آن، شاکی و متهم نتوانستند مطالب و دفاعیات خود را بیان کنند، بدانیم که قطعاً مدیون هستیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: اگر کیفرخواستهای صادره از دادسراهای ما به کرات در دادگاههای ما نقض و یا منتهی به صدور حکم تبرئه شد باید یک آسیب شناسی دقیق و جامع انجام دهیم و ایرادات کار را بیابیم.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: در مراحل مختلف رسیدگی به پروندههای قضایی گلایههایی از ناحیه مردم وجود دارد؛ باید شنونده این گلایهها باشیم و در جهت رفع آنها نهایت تلاش خود را به خرج دهیم.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان ایلام، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.
دیدار با قضات، اقشار مختلف مردم و نخبگان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به ایلام، از جمله برنامههای رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.
خبر مهم رئیس دستگاه قضا در مورد وضعیت بانک آینده در جمع دانشجویان دانشگاه ایلام
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه سلسله نشستهای مستمر خود با جوامع نخبگانی و دانشگاهی، در دانشگاه ایلام حاضر شد و در نشست صمیمی دانشجویان شرکت کرد و از نزدیک و بدونواسطه سخنان صریح، پرسشگرانه و دغدغهمندانه آنان را شنید.
حضور امروز حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جمع دانشجویان دانشگاه ایلام، چهاردهمین حضور وی در دانشگاههای سراسر کشور و نشستهای دانشجویی در دوره تصدی مسئولیت ریاست قوه قضاییه محسوب میشود.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست دانشجویی، اظهار کرد: بسیار خرسندم که در جمع شما دانشجویان حضور دارم؛ ما در جمعهای دانشجویی نمیخواهیم صرفاً درد و دل کنیم و یا در مقام توجیه برآییم و در قبال مشکلات موجود، توپ را در زمین دیگران بیندازیم؛ هدف اصلی از نشست و برخاست با دانشجویان، شنیدن نقطهنظرات آنان و کمک گرفتن از آنها است.
رئیس دستگاه قضا گفت: در مقاطعی تصمیماتی در کشور گرفته شد و یا قوانینی وضع شد که امروز متوجه شدهایم آن تصمیمات و قوانین نامناسب و نادرست بودهاند. شما دانشجویان مشورت دهید که باید در قبال آن تصمیمات و قوانین چگونه عمل کنیم؟ برای مثال، در مقطعی تصمیم بر کنترل جمعیت گرفته شد و برای این منظور اعتباراتی تخصیص یافت؛ و یا در مقطعی بانکهای خصوصی توسعه پیدا کردند و بر تنوع و میزان دانشگاههای کشور افزوده شد؛ اکنون بالاترین مقام اجرایی کشور که خود سابقاً هم دانشجو و هم استاد و هم وزیر بوده است صراحتاً میگوید که «ایجاد این همه دانشگاه بیخود بوده است».
رئیس عدلیه بیان داشت: شما دانشجویان مطالبات بهحقی از قوه قضاییه دارید؛ ما مطالبات شما را به روی چشم میگذاریم و تمام تلاش خود را برای تحقق آنها به کار میگیریم؛ البته در این میان، شما دانشجویان باید به وظایف، مسئولیتها و اختیارات قوه قضاییه توجه داشته باشید. آیا قوه قضاییه میتواند مستقیماً و مستقلاً یک پروژه صنعتی را تکمیل کند؟ آیا اساساً انجام چنین کاری درحیطه اختیارات قوه قضاییه است؟ البته که قوه قضاییه باید وفق مسئولیتهایش، اجرای صحیح قانون را از دستگاههای دیگر مطالبه کند و در چارچوب قانون به تخصیص اعتبارات برای تکمیل پروژهها نظارت کند؛ لکن دستگاه قضا نمیتواند متکفل تکمیل یک پروژه صنعتی و تولیدی شود.
قاضیالقضات تصریح کرد: طی ۴ سال اخیر که از ریاست من در دستگاه قضایی میگذرد، متمرکز بر مسئلهمحوری و حل ریشهای مشکلات شدهام؛ البته در مواردی نیز به صورت موردی به برخی از موضوعات ورود کردهایم؛ اما اعتقاد راسخ ما آن است که باید مسائل و مشکلات را به صورت ریشهای حل کنیم و گلوگاهها را اصلاح کنیم.برای نمونه، در حوزه مسائل بانکی، ما بانک مرکزی را ملزم کردهایم که وفق قانون به وظایف و مسئولیتهایش جامه عمل بپوشاند؛ ما میتوانیم با مدیران متخلف بانکی برخورد کنیم (و در صورت لزوم، وفق قانون این کار را انجام میدهیم و این موضوع هم انجام شده است)؛ اما اعتقاد داریم که اصلاح سیستم بانکی، بدین رویه حاصل نمیشود؛ بلکه باید کاری کنیم که اساساً امکان و فرصت تخلف از مدیران سلب شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: یکی از دانشجویان گرامی به موضوع بانک آینده و اضافه برداشتها و زیانهای روزانه این بانک اشاره کرد که در این رابطه باید چند نکته را متذکر شوم؛ از مقطعی به بعد، بانک مرکزی اختیار تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک موصوف را از سهامداران سلب کرد و خودش متولی این کار شد؛ باید صریحا بگویم که از آن تاریخ به بعد مشکلات این بانک نه تنها کمتر نشد که بیشتر نیز شد. من به مسئولان بانک مرکزی مکرر تاکید کردم که اختیار انحلال بانک آینده را دارند؛ آنها در ابتدا منکر داشتن چنین اختیاری میشدند، اما بعدها پذیرفتند که از چنین اختیاری برخوردارند.
رئیس قوه قضاییه افزود: درخصوص انحلال بانک آینده من خطاب به مقامات بانک مرکزی گفتم که شما بروید منحل کنید؛ خودتان اختیار دارید؛ چرا میخواهید از سران قوا اجازه بگیرید؛ شما که قانون دارید و به این امر نیز اذعان میکنید، پس چرا منحل نمیکنید؟ گفتند که ما بعد از انحلال، اجازه اجرای برخی از موارد را نداریم؛ گفتم اشکال ندارد؛ منحل بکنید یا اصلاً قبل از انحلال، بیایید بگویید بعد از انحلال، فلان اختیارات را نداریم؛ ما به شما کمک میکنیم تا این اختیارات را بدست آورید.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اکنون ما مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کردهایم که از اختیاراتشان در قبال بانک آینده در جهت انحلال یا اصلاح این بانک، استفاده کنند و چنانچه در این زمینه کوتاهی کنند، ما به این موضوع ورود پیدا میکنیم و همه کسانیکه قصور و تقصیر داشتهاند را بازخواست و مؤاخذه میکنیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: در حوزه ساماندهی گمرکات، بنادر، انبارهای اموال تملیکی و وسایل توقیفی، اقدامات مطلوبی طی ۴ سال اخیر صورت گرفته است؛ البته برخی مشکلات و کاستیها در این حوزه کماکان باقی است، اما وضعیت کلی این حوزه به نسبت قبل، بسیار متحول شده است. پیش از این، شاهد بودیم که یک کالا که از قضا نیاز کشور نیز بود، بعضاً چندین سال در انبارهای گمرکات و بنادر خاک میخورد و مستهلک میشد؛ ما به این قضیه ورود کردیم و تمام مقصران آن را مورد مؤاخذه قرار دادیم. از این به بعد نیز تمام کسانی را که در این قضیه قصور و یا تقصیر داشته باشند مورد مؤاخذه و بازخواست قرار میدهیم. به هیچ وجه قابل قبول نیست اموالی که متعلق به مردم و یا دولت است مدتها در انبارها بمانند و مستهلک شوند.
قاضیالقضات با اشاره به ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمن در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه درصدد ایجاد آشوب و فروپاشی کشور بود. دشمن در نیل به این هدف شوم خود ناکام ماند؛ با این وجود دست از تلاش برنداشته و درصدد است با عملیات روانی به ضمیمه برخی مسائل، کاری را که در جریان جنگ ۱۲ روزه موفق به انجام آن نشد، انجام دهد؛ دشمن میخواهد اذهان ما را به مسائل دستچندم مشغول کند و ما را روبروی هم قرار دهد تا ما از رسیدگی به مسائل اصلی غافل شویم. نباید در زمین دشمن بازی کنیم؛ باید این نقشه دشمن را خنثی کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: یکی از دانشجویان گرانقدر در خلال صحبتهایش به موضوع برجام و کرسنت و خسارتهای این قراردادها اشاره کرد؛ در رابطه با کرسنت باید بگویم که دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است که عامل اصلی تحمیل خسارات موجود، انعقاد قرارداد کرسنت است و دیدگاه دیگر معتقد است که نحوه لغو این قرارداد، عامل تحمیل خسارات موجود است، ما به هر دو دیدگاه پرداختهایم، آن مقداری که افراد باید تحت تعقیب قرار میگرفتند تحت تعقیب قرار گرفتند و حکم برای آنها صادر شد.
وی با اشاره غیر مستقیم به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به این پروندهها در قوه قضاییه طی دهههای گذشته تاکید کرد: در مورد کرسنت در دولتهای مختلف مطرح میشد که این پرونده را به این شکل مطرح نکنید، چون ما دنبال حل مشکل با مصالحه هستیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله توسعه فناوریهای نوین در رسیدگیهای قضایی گفت: ما در قوه قضاییه بهویژه طی سالهای اخیر، بهرهگیری از فناوریهای نوین را برای پیشبرد رسیدگی به پروندههای قضایی توسعه دادهایم.
اکنون از شما دانشجویان دانشگاه ایلام دعوت میکنیم تا نمایندگانی متخصص را برای بازدید از مرکز آمار و فناوری اطلاعات ما معرفی کنید و ما شرایط حضور نمایندگان شما را در این مراکز فراهم کنیم؛ بدین ترتیب هم شما با امکانات و دستاوردهای فناورانه ما آشنا میشوید و هم ما میتوانیم از نقطه نظرات شما برای ارتقا امور در این حوزه بهره بگیریم.
رئیس دستگاه قضا گفت: اکنون در تمامی استانهای ما میزان رسیدگیهای الکترونیکی به پروندهها، بالای ۹۰ درصد است و در بیش از ۸۰ درصد از زندانهای ما نیز امکان ملاقات الکترونیکی برای خانواده زندانیان وجود دارد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: یکی از دانشجویان گرانقدر در سخنانش به موضوع تخلفات انتظامی قضات و ضرورت تجدید رسیدگی به پروندهها و احکامی که توسط قضات متخلف صادر شده است اشاره کرد؛ در اینجا باید بگویم اگر مواردی تاثیرگذار در حکم قاضی متخلف وجود داشته باشد قطعاً دادسرای انتظامی قضات بررسیهای دقیق و جامع را انجام خواهد داد، اما باید توجه داشت که تخلفات انتظامی قضات گاهی در احکام آنها تاثیری ندارد، چون اصولا تخلف انواع مختلف دارد به طور مثال یک قاضی اگر زیر هر صفحه امضا نکند تخلف است یا اشکال دیگر، اینها در کیفیت حکم و احکام قبلی اش تاثیری ندارد.