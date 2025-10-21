باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خاموش کننده‌های خودرویی باید همیشه در دسترس راننده باشد + فیلم

معاون پیگیری و حفاظت حریق سازمان آتش نشانی در مورد خاموش کننده‌های خودرویی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامران عبدولی، معاون پیگیری و حفاظت حریق سازمان آتش نشانی با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص خاموش‌کننده های خودرویی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

