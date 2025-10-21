باشگاه خبرنگاران جوان - مطابق اطلاعات پهنهای بارش سازمان هواشناسی از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، بارشها در کشور نسبت به دوره بلندمدت ۶۹.۱ درصد کاهش یافته و در ۳۱ استان کشور بارشها همچنان منفی است.
در ۱۰ استان اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، همدان و یزد بارشها در بازه اشاره شده ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.
در ۱۴ استان نیز بارشهای بالای ۹۰ درصد رشد منفی داشته است. در استان تهران بارشها با کاهش ۹۱.۲درصدی، رکورد جدیدی را ثبت کرده است.
در استانهای ساحلی دریای خزر گیلان، مازندران و گلستان به ترتیب کاهش بارشها ۳۶.۹ درصد، نیم درصد و ۴۴.۲ درصد بوده است. در ۳ استان ساحلی گیلان، مازندران و گلستان بهترتیب کاهش بارشها ۷.۷ درصد، ۷.۸ و ۳۸.۴ درصد بوده است.