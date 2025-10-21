معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در ۲ بزرگراه حکیم و همت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از بلوار دهکده المپیک تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه آبشناسان از بزرگراه ستاری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه شهید حجازی از پل آزادگان تا بزرگراه شهید باکری، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از بعد از خیابان هنگام تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در ادامه گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

معلولان بدبخت سرپرست خانواده بدون خونه بدون درآمد اندک ماهانه تنها پول اجار خونه و دکتر دارو کفایت نمیکند جه برسد هزاران مشکلات معیشتی روزمره وووؤوؤووو
ما معلولان چشم انتظار کالا برگ وعده دادن امروز فردا امروز فردا میکنند مهر ماه موندیم خبری نیست تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ کالا برگ هم خبری نشد تا امروز تاریخ ۱۴۰۴/۷ /۲۹ مهر 1404 دوسال هم عیدی مددجویان بعد چندین سال واریزی قطع کردند
