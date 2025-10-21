معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در ۲ بزرگراه حکیم و همت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از بلوار دهکده المپیک تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه آبشناسان از بزرگراه ستاری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه شهید حجازی از پل آزادگان تا بزرگراه شهید باکری، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از بعد از خیابان هنگام تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در ادامه گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.