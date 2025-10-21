نماینده یهودی-آمریکایی کنگره آمریکا تاکید کرد پس از تحویل اسرا باید نسل‌کشی غزه کامل شود!

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رندی فاین، نماینده یهودی-آمریکایی کنگره، پس از آنکه رژیم تروریستی اسرائیل اسرای خود را از حماس تحویل گرفت، بار دیگر خواستار نسل‌کشی کامل در غزه  شد.

 اظهاراتی که انعکاسی از تحریک‌های قبلی اوست، همان لحن و گفتاری که به کشتارهای جاری امروز دامن زد. او  پیش تر در اظهاراتی وقیحانه مدعی شد که برای تسلیم کردن غزه باید آن را مثل ژاپن در جنگ جهانی دوم با بمب اتمی هدف قرار دهند.

او با اشاره به جنگ جهانی دوم گفت: «ما با نازی‌ها یا ژاپنی‌ها مذاکره نکردیم، بلکه با دو بمب اتمی آنها را مجبور به تسلیم کردیم باید همین رویکرد را در مورد غزه نیز در پیش گرفت.»

این نماینده آمریکایی همچنین با حمله به فرهنگ مردم فلسطین، ادعا کرد: مشکل عمیقی در این فرهنگ وجود دارد که باید ریشه‌کن شود.

در همان زمان حماس در یک بیانیه تاکید کرد که دعوت به استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی علیه بیش از دو میلیون غیرنظامی، نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو است.

این جنبش در پایان این بیانیه خاطر نشان کرد که چنین اظهارات وحشیانه‌ای، هرگز اراده ملت فلسطین را در دفاع از حقوق مشروع خود تضعیف نخواهد کرد و چهره واقعی اشغالگران و حامیانشان را بیش از پیش برملا می‌سازد.

Iran (Islamic Republic of)
mojtaba
۱۳:۴۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
یه نفر نیست که از جانش برای حذف این ملعون بگذره؟؟؟؟؟؟؟
۰
۳
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۲:۵۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
حرومزاده‌های اسرا‌ئیلی و آمریکایی به طور قطع دستشون توی یک کاسه است.
اولش به اسم صلح توافقی نمایشی اجرا می‌کنن که اسراشون رو پس بگیرن،
بعدش با بهانه گیری و جدا سازی نقششون، فیلم جدیدی بازی‌ می‌کنن تا دوباره خیلی‌ نرم و یواشکی برگردن به وضعیت قبلی جنگ!

به همین سادگی‌!

حالا که ۲۰ تا اسیر زندهٔ باقیموندشون رو پس گرفتن، میخوان یجوری برگردن دوباره به جنگ قبلی‌ اما طفلی‌ها یکم روشون نمی‌شه!
لذا صحنه سازیشون اینه که میگن ما امریکایی‌ها به شما اسرا‌‌ئیلی‌ها در ظاهر فشار وارد می‌کنیم که نباید صلح رو بشکونید، اما شما بگید به این دلیل و اون دلیل دیگه نمی‌شه حماس رو تحمل کرد و صلح رو بشکونید. فقط اولش جنگ رو ملایم شروع کنید که تحملش آسون باشه، بعدش یه ذره یه ذره به ازای جواب‌های حماس، سطح تخریب و نابودی غزه رو بالا ببرید تا به هدف نهاییتون که پاک سازی قومیتی است برسید!

لعنت خدا بر هر دو شون..
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
آره معلومه نسل کشی کردی مردک وکودکان بیگناه را کشتی وخوردی که اینچنین تن لش وگنده وگردنه به این کلفتی داری حرامزاده که گردن وصورتت با هم یکی شده
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
دست نازیها درد نکند واقعا حقشان بود اگر هیتلر کارش خوب تمام میکرد الان دنیا این مشگلات را نداشت
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
خب .تجربه اش را دارند در نسل کشی و جنایت حنگی سرخ پوستان ..بومیان
هنوز که هنوز زنان شون گم میشوند ..کشته میشوند
تعجب میکنند که چطور بی بی نتوانسته الگوی انها را در سرزمین های اشغالی پیاده کنند
۰
۵
پاسخ دادن
