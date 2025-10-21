باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رندی فاین، نماینده یهودی-آمریکایی کنگره، پس از آنکه رژیم تروریستی اسرائیل اسرای خود را از حماس تحویل گرفت، بار دیگر خواستار نسل‌کشی کامل در غزه شد.

اظهاراتی که انعکاسی از تحریک‌های قبلی اوست، همان لحن و گفتاری که به کشتارهای جاری امروز دامن زد. او پیش تر در اظهاراتی وقیحانه مدعی شد که برای تسلیم کردن غزه باید آن را مثل ژاپن در جنگ جهانی دوم با بمب اتمی هدف قرار دهند.

او با اشاره به جنگ جهانی دوم گفت: «ما با نازی‌ها یا ژاپنی‌ها مذاکره نکردیم، بلکه با دو بمب اتمی آنها را مجبور به تسلیم کردیم باید همین رویکرد را در مورد غزه نیز در پیش گرفت.»

این نماینده آمریکایی همچنین با حمله به فرهنگ مردم فلسطین، ادعا کرد: مشکل عمیقی در این فرهنگ وجود دارد که باید ریشه‌کن شود.

در همان زمان حماس در یک بیانیه تاکید کرد که دعوت به استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی علیه بیش از دو میلیون غیرنظامی، نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو است.

این جنبش در پایان این بیانیه خاطر نشان کرد که چنین اظهارات وحشیانه‌ای، هرگز اراده ملت فلسطین را در دفاع از حقوق مشروع خود تضعیف نخواهد کرد و چهره واقعی اشغالگران و حامیانشان را بیش از پیش برملا می‌سازد.

منبع: قدس نیوز