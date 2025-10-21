هفتمین و آخرین روز از رقابت‌های المپیاد ورزشی استعداد‌های برتر دختران در ۹ رشته قایقرانی رویینگ، ورزش‌های رزمی (MMA)، ووشو، والیبال، هاکی، هندبال، موی تای، جودو و شمشیربازی پیگیری شد و این پیکار‌ها رسما پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، هفتمین روز از رقابت‌های المپیاد ورزشی استعدادیابی دختران، روز گذشته (دوشنبه ۲۹ مهر ماه) در ۹ استان کشور برگزار شد و این پیکار‌ها رسما به کار خود پایان داد. قایقرانی رویینگ، ورزش‌های رزمی (MMA)، ووشو، والیبال، هاکی، هندبال، موی تای، جودو و شمشیربازی رشته‌هایی بودند که مسابقات آن‌ها در این روز انجام شد و برترین‌ها معرفی شدند.

*تهران قهرمان مسابقات هندبال

مسابقات هندبال با حضور ۳۰ تیم از استان‌های کشور به میزبانی یاسوج برگزار شد و تیم تهران موفق شد با شکست تیم یزد بر سکوی نخست این المپیاد بایستد. تهران در بازی پایانی با نتیجه ۲۵ بر۲۰ از سد تیم یزد گدشت و قهرمانی را از آن خود کرد. در بازی رده‌بندی نیز البرز ۲۵ بر ۱۲ آذربایجان شرقی را شکست داد و سوم شد. همچنین در جریان این پیکار‌ها پویش پرتاب ۷متر نیز برگزار شد که طی آن تهران اول شد، خراسان رضوی رده دوم را به نام خود زد و یزد نیز در رده سوم ایستاد.

رده‌بندی رتبه‌های اول تا ششم این مسابقات به این شرح است:

مقام اول: تهران

مقام دوم: یزد

مقام سوم: البرز

مقام چهارم: آذربایجان شرقی

مقام پنجم: اصفهان

مقام ششم: قم

*برترین‌های جودو از خراسان رضوی بودند

رقابت‌های جودو با حضور ۱۸۶ ورزشکار از استان‌های مختلفدر اوزان ۵۷-، ۶۳-، ۷۰- و +۷۰ کیلوگرم در شهرستان بهشهر مازندران برگزار شد و در پایان، تیم خراسان رضوی با کسب بیشترین عناوین قهرمانی بر سکوی نخست ایستاد. خراسان شمالی در جایگاه دوم ایستاد و استان اصفهان به مقام سوم تیمی دست یافت.

نتایج انفرادی روز دوم به شرح زیر است:

وزن ۵۷- کیلوگرم

مقام اول: رضوانه جاویدپور از خراسان رضوی

مقام دوم: فاطمه محبی‌راد از خراسان شمالی

مقام سوم مشترک: لیلا هستمویی از خوزستان و فاطمه قربان‌زاده از همدان

وزن ۶۳- کیلوگرم

مقام اول: مبینا احمدی از قزوین

مقام دوم: نرگس جلالی از اصفهان

مقام سوم مشترک: آوا یاسی از البرز و آرمیتا لاله‌ای از همدان

وزن ۷۰- کیلوگرم

مقام اول: زهرا احشامی از فارس

مقام دوم: مریم صالح از همدان

مقام سوم مشترک: مبینا حسن‌زاده از خراسان رضوی و آدیشا عسگری از کرمان

وزن +۷۰ کیلوگرم

مقام اول: دنیا عیدی‌وندی از اصفهان

مقام دوم: مهشید ارجمندنیا از خراسان رضوی

مقام سوم مشترک: نفس مولوی از همدان و آترینا دامادی از کرمان

*دختران تهران، قهرمان موی‌تای شدند

مسابقات موی تای با حضور ورزشکارانی از ۲۷ استان کشور در سه بخش مبارزه، وای‌کرو و مای‌موی و در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال با یکدیگر به میزبانی استان گیلان برگزار شد. در این رقابت‌ها تیم تهران با کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

تیم‌های مازندران و یزد هر کدام با دو مدال طلا به‌صورت مشترک در جایگاه دوم ایستادند و تیم خوزستان نیز با کسب یک مدال طلا و دو نقره مقام سوم تیمی را به دست آورد.

در رده‌بندی تیمی پس از سه تیم برتر، البرز و آذربایجان غربی با یک مدال طلا و دو برنز در رتبه چهارم، گیلان با یک طلا در جایگاه پنجم و چهارمحال و بختیاری با دو نقره و دو برنز در رده ششم قرار گرفتند.

همچنین تیم‌های اصفهان و سیستان و بلوچستان با یک نقره و دو برنز رتبه هفتم، تهران توابع با یک نقره و یک برنز رتبه هشتم، کرمانشاه با یک نقره رتبه نهم و تیم‌های چهارمحال و بختیاری، فارس، مرکزی، بوشهر، اردبیل و قزوین هر یک با کسب یک مدال برنز، به‌طور مشترک در جایگاه دهم ایستادند.

*ایلام فاتح پیکار‌های ورزش‌های رزمی ترکیبی

مسابقات ورزش‌های رزمی ترکیبی MMA با حضور ۹۵ ورزشکار از ۲۹ استان در رده سنی نوجوانان، به میزبانی چهارمحال و بختیاری در مجموعه ورزشی شهدای دانش آموز برگزار شد و در پایان تیم ایلام عنوان نخست را از آن خود کرد. نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

استایل مدرن وزن ۵۵

مقام اول:هستی قیطاسی (ایلام)

مقام دوم:فائزه سراغی (همدان)

مقام سوم:کوثر خادمی نسب (خوزستان)، دایانا جلوه (خراسان رضوی)

استایل مدرن وزن ۶۰

مقام اول: ندا میرزابیگی (ایلام)

مقام دوم: پریناز زاغی (اصفهان)

مقام سوم: روناک رنجبر (فارس)، نیوشا قیمی (تهران)

استایل سنتی وزن ۴۵

مقام اول: آیدا عباس نژاد (آذربایجان غربی)

مقام دوم: آنا افضلی (خوزستان)

مقام سوم: ساینا بارانی (سیستان و بلوچستان)، مهدیه نعمتی (لرستان)

استایل سنتی وزن ۵۰

مقام اول: سیده ستایش حسینی (گیلان)

مقام دوم: زهرا اورزمانی (همدان)

مقام سوم: نیوشا خزاعی (فارس)، مهدیس چهارباشلو (مازندران)

*قهرمانی والیبالیست‌های مازندرانی در کرمان

رقابت‌های والیبال زیر ۱۵ سال با حضور ۳۳ تیم از سراسر کشور در سالن‌های تربیت و رشید فرخی کرمان در قالب ۶۸ دیدار برگزار شد. این مسابقات با قهرمانی تیم مازندران  به اتمام رسید. اصفهان بر سکوی دوم قرار گرفت و تیم هایگلستان وفارس هم مشترکا عنوان سوم را کسب کردند.

*بهترین ووشو چه کسانی بودند؟

پیکار‌های ووشو در هر دو بخش ساندا و تالو به میزبانی سالن ولی‌عصر (عج) شهرستان شاهرود در استان سمنان برگزار شد. نتایج نفرات برتر این مسابقات به ترتیب زیر است:

تالو:

فرم چانگ‌چوان – مقام اول: کوثر بنائی از فارس، مقام دوم: ریحانه هاشمی از چهارمحال‌وبختیاری، مقام سوم: آنیسا کریمی‌زاده از البرز

فرم دائوشو – مقام اول: کوثر بنائی از فارس، مقام دوم: آنیسا کریمی‌زاده از البرز، مقام سوم: نیایش تک‌فلاح از البرز

فرم گون‌شو: مقام اول: آنیسا کریمی‌زاده از البرز، مقام دوم: نیایش تک‌فلاح از البرز، مقام سوم: فاطمه حسینی از قم

فرم جین‌شو - مقام اول: ریحانه هاشمی از چهارمحال‌وبختیاری، مقام دوم: فاطمه اسدی از مازندران، مقام سوم: سیده‌فاطمه‌زهرا مرتضوی‌زاده از تهران

فرم چیانگ‌شو – مقام اول: ریحانه هاشمی از چهارمحال‌وبختیاری، مقام دوم: سیده‌فاطمه‌زهرا مرتضوی‌زاده از تهران، مقام سوم: آیناز عبدی از آذربایجان‌شرقی

فرم نان‌چوان – مقام اول: یلدا کاظم‌پور از مازندران، مقام دوم: هلیا چراغی از تهران، مقام سوم: نگار سلیمانی از اصفهان

فرم نن‌گوئن – مقام اول: یلدا کاظم‌پور از مازندران، مقام دوم: هلیا چراغی از تهران، مقام سوم: نگار سلیمانی از اصفهان

فرم نن‌دائو - مقام اول: یلدا کاظم‌پور از مازندران، مقام دوم: هلیا چراغی از تهران، مقام سوم: نگار سلیمانی از اصفهان

فرم تای‌چی چوان – مقام اول مها طالبی از یزد، مقام دوم: عسل امین‌پور از خراسان‌رضوی، مقام سوم ستایش سلمانی‌نژاد از اصفهان

فرم تای‌چی چین – مقام اول: ستایش سلمانی‌نژاد از اصفهان، مقام دوم: عسل امین‌پور از خراسان‌رضوی، مقام سوم: مها طالبی از یزد

ساندا:

وزن ۴۲ کیلوگرم – مقام اول: پانا محمودی از خوزستان، مقام دوم: محیا نعمتی از مازندران، مقام سوم مشترک: صنا صفی‌لو از زنجان و صغری عبدالعلی از تهران

وزن ۴۵ کیلوگرم – مقام اول: دینا ملکی از تهران، مقام دوم: دریا داور از فارس، مقام سوم مشترک: نهال احمدیان از اصفهان و اسرا پوربهرام از تهران ب

وزن ۴۸ کیلوگرم – مقام اول: خاطره رضاتوفیقی از کهگیلویه‌وبویراحمد، مقام دوم: وانیا بندانی از خوزستان، مقام سوم مشترک: یاسمین حدادی از تهران ب و یسنا صدیق‌الذاکرینی از آذربایجان غربی

وزن ۵۲ کیلوگرم – مقام اول: پانیذ اکبری از کرمانشاه، مقام دوم: آوا بیگدلی از خوزستان، مقام سوم مشترک: مهدیه حمیدمنش از کهگیلویه‌وبویراحمد و ستایش سواری از اصفهان

*یزد قهرمان مسابقات هاکی چمنی

مسابقات هاکی چمنی با میزبانی استان کرمانشاه انجام شد و تیم یزد در مصافی تماشایی موفق شد با نتیجه ۵ بر ۴ تیم همدان را شکست دهد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. تیم همدان نیز در جایگاه نایب‌قهرمانی ایستاد. در دیدار رده‌بندی نیز تیم کردستان با پیروزی ۲ بر ۱ مقابل قم به مقام سوم دست یافت و قم چهارم شد. تیم‌های سمنان، خراسان رضوی، قزوین و گیلان نیز به ترتیب در رده‌های پنجم تا هشتم جدول نهایی قرار گرفتند.

*معرفی برترین‌های رویینگ

پیکار‌های قایقرانی روئینگ با حضور ۳۰ ورزشکار در سه ماده ۲۰۰۰ متر، ۱۰۰۰ متر گروه سنی الف (شامل متولدین سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ است) و ۱۰۰۰ متر گروه سنی ب شامل متولدین ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
