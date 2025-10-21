باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نشانه‌هایی از آدم‌های بد + فیلم

استاد زبان‌و ادبیات فارسی در مورد نشانه آدم‌های بد توضیحاتی ارائه کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل آذر، استاد زبان و ادبیات فارسی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص نشانه آدم‌های بد نکاتی بیان کرد.

 

 

 

