در بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت مرحله کشوری که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، تیم مهارت استان البرز با کسب دستاوردی درخشان، جایگاه برتر خود را در سطح کشور به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در این رقابت‌های ملی که با حضور بهترین استعدادهای مهارتی کشور برگزار شد، جوانان البرزی در رشته‌های مختلف صاحب ۳ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۲ مدال برنز و ۲ دیپلم افتخار شدند.

برندگان مدال طلا:

· رضا باوندپور گاکیه: رشته جواهرسازی· محمد امیدی: رشته جوشکاری· سینا سیف‌دار: رشته فرز CNC

برندگان مدال نقره و برنز:

· مهدی غلامی: مدال نقره در رشته توسعه نرم‌افزاری· امیررضا عباسی و محمد عرشیا مهین‌روستا: مدال برنز در رشته طراحی فضای سبز· مانی جباری: مدال برنز در رشته فناوری طراحی گرافیک

دریافت‌کنندگان دیپلم افتخار:

· سامان شیرعلی‌پور: رشته پردازش ابری· دلارام عرب: رشته فناوری مد (خیاطی زنانه)

شایان ذکر است، آماده‌سازی و آموزش این تیم مهارتی با همکاری و پشتیبانی «اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز» و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای کندو، تابان، فیاض، طهماسب، منظرسازان، مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز و پشتیبانی مالی و معنوی انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز و همکاری برندهای صنعتی مارال چرم و جامه‌سرا (موکارلو) برای حضور موفق در مرحله کشوری مسابقات صورت پذیرفت.

این موفقیت چشمگیر، گواهی بر استعدادهای درخشان و ظرفیت بالای نیروی انسانی جوان استان البرز است و نویدبخش آینده‌ای روشن در عرصه‌های مختلف صنعت و فناوری کشور خواهد بود.