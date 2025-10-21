پاری‌سن‌ژرمن در سومین دیدارش در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا باید در آلمان برابر تیم شکست‌ناپذیر کسپر یولمند قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته سوم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا از امشب (سه‌شنبه، ۲۹ مهر) با برگزاری ۹ مسابقه شروع می‌شود و در یکی از بازی‌ها پاری‌سن‌ژرمن، مدافع عنوان قهرمانی، در آلمان مهمان بایر لورکوزن است.

«داروسازان» یا «شیرها» (لقب‌های بایر لورکوزن) عصر شنبه ماینتس را در یک بازی پرگل با نتیجه چهار بر سه شکست دادند و روند شکست‌ناپذیری‌شان را با هدایت کسپر یولمند به هفت بازی رساندند. آنها در بوندسلیگا چهار بازی را بردند و یک بازی را مساوی کردند و در لیگ قهرمانان اروپا با کپنهاگن در خارج از خانه و پی‌اس‌وی آیندهوون در خانه مساوی کردند.

ستاره بایر در این فصل الکس گریمالدو است. این بازیکن اسپانیایی پیشتر عنصر کلیدی تیم شکست‌ناپذیر ژابی آلونسو بود و یکی از معدود قهرمانانی که در تابستان لورکوزن را ترک نکرد.

آلکس گریمالدو، موثرترین بازیکن لورکوزن

این مدافع چپ تاکنون شش گل به ثمر رسانده و دو پاس گل داده است تا در بین موثرترین بازیکنان بوندسلیگا قرار گیرد. در سوی دیگر پاری‌سن‌ژرمن لیگ قهرمانان اروپا را با پیروزی مقابل آتالانتا و بارسلونا آغاز کرد، اما تنها یکی از پنج بازی اخیرش در لیگ ۱ را برده و از رتبه اول به رتبه دوم سقوط کرده است. تیم لوئیس انریکه به مارسی صدرنشین باخت و سپس دو تساوی متوالی مقابل لیل و استراسبورگ داشت.

یکی از دلایل عملکرد ضعیف این تیم، مصدومیت‌هاست. تنها در شش هفته گذشته، عثمان دمبله، دزیره دوئه، خویچا کواراتسخلیا، ژوآئو نوس، فابیان رویز، مارکینیوش و لوکاس برالدو همگی مصدوم بوده‌اند. در نبود آنها بردلی بارکولا مهره اصلی تیم بوده و با چهار گل و یک پاس گل، بهترین گلزن پاریسی‌ها شده است. نونو مندس (۲ گل، ۲ پاس گل) و ویتینیا (۱ گل، ۳ پاس گل) نیز در جمع سه نفر برتر قرار دارند.

بردلی بارکولا ستاره فعلی پاریسی‌ها

در دیگر دیدار مهم بارسلونا که باید هفته آینده در ال‌کلاسیکو به مصاف رئال مادرید برود پذیرای یاران طارمی است. مهدی طارمی در بازی قبل تیمش در لیگ یونان غایب بود تا برای این دیدار در شرایط خوبی قرار داشته باشد.

برنامه بازی‌ها: سه‌شنبه ۲۹ مهر

بارسلونا - المپیاکوس
غیرت قزاقستان -پافوس
آرسنال - اتلتیکومادرید
بایرلورکوزن - پاری‌سن‌ژرمن
کپنهاگن - بوروسیا دورتموند
نیوکاسل - بنفیکا
آیندهوون - ناپولی
سن ژیلوا - اینتر
ویارئال - منچسترسیتی

برچسب ها: پاری‌سن‌ژرمن ، لیگ قهرمانان اروپا ، بارسلونا ، المپیاکوس
