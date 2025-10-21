استاندار گیلان با بیان اینکه گیلان ظرفیت های بالای در بخش کشاورزی دارد، گفت: طی یک سال گذشته شاهد افزایش ۵ درصدی تولید برنج و حل مشکل ۲۵ ساله تولید کنندگان چای در استان بودیم.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت های بالا در بخش کشاورزی امروز به خبرنگار ما گفت : گیلان طی یکسال گذشته در مسیر خود کفایی و شکوفایی کشاورزی قرار گرفته است.

استاندار گیلان با بیان اینکه طی این مدت از واردات برنج همزمان با برداشت این محصول جلوگیری شد، گفت: اکنون با پیگیری های صورت گرفته برنج قیمت واقعی را در بازار دارد.‌

حق شناس افزود: افتتاح بزرگترین مجتمع گلخانه‌ای تولید بلوبری کشور از دیگر اقدامات در طی یکساله گذشته در بخش کشاورزی بود.

وی تصریح کرد: کسب رتبه نخست گیلان در کشور در پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی و افزایش تولید ۵ درصدی برنج از دیگر پیشرفت های حوزه کشاورزی طی این مدت در استان است.

استاندار گیلان به حل مشکل ۲۵ ساله تولید کنندگان چای اشاره کرد و افزود: تعیین و تکلیف چای سنواتی و تسویه دیون کارخانجات چای و پرداخت ۹۰ درصدی مطالبات چایکاران استان از دیگر اقدامات توسعه ای در این بخش طی این مدت شمرده می شود.