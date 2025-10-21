مرد جوانی که به همراه مادرزنش و دوست خود در پرونده قتل دایی همسرش پای میز محاکمه ایستاده بودند در دادگاه منکر اتهاماتشان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- اواخر سال ۱۴۰۱ گزارش مرگ مرد جوانی به نام فرهاد در بیمارستانی در شهر بهارستان به پلیس اعلام شد. پس از حضور مأموران در محل و بررسی‌های اولیه مشخص شد که وی با شلیک گلوله به قتل رسیده است.

فرشید برادر مقتول که در زمان قتل همراه او بود و وی را به بیمارستان منتقل کرده بود به مأموران گفت: «ساعتی قبل من و فرهاد تصمیم گرفته بودیم که خواهرم نسرین و دخترش مریم را که معتاد به مواد مخدر هستند به کمپ ترک اعتیاد ببریم. ابتدا به خانه خواهرم رفتیم و او را به زور سوار ماشین کردیم، بعد فهمیدیم دخترش در پارک است و به سراغش رفتیم، در حال جست‌وجوی خواهرزاده‌ام بودیم که به یکباره گلوله‌ای شلیک شد و به برادرم اصابت کرد و وقتی به بیمارستان رسیدیم فوت کرد. برادرم در مسیر بیمارستان گفت که شوهر مریم به او شلیک کرده است. او از مدت‌ها قبل با فرهاد اختلاف داشت.»

پس از اظهارات برادر مقتول، مأموران به تحقیقات بیشتر پرداختند و دریافتند، در روز حادثه داماد خانواده به نام نوید با یکی از دوستانش به نام شهاب در نزدیکی محل حادثه بوده است. سپس مأموران به سراغ شاهدان رفتند و برخی از آنها گفتند که شهاب عامل شلیک به فرهاد بوده است.

به این ترتیب نوید و شهاب بازداشت شدند، اما ادعا کردند نقشی در قتل فرهاد نداشته‌اند. در بررسی‌های بعدی مشخص شد که مقتول فرد خوش‌نامی نبوده و از مدت‌ها قبل به خواهر و خواهرزاده‌اش زور می‌گفته و برایشان مزاحمت ایجاد می‌کرده است.

در این میان تصاویر دوربین‌های مداربسته محل جرم هم به اندازه‌ای واضح نبود که قضات بتوانند بر اساس آن متهم را شناسایی کنند.

به همین علت پرونده از سوی قضات به مرکز تشخیص هویت بازگردانده شد تا آنها براساس مستندات علمی و پلیسی، متهم اصلی را به دادگاه معرفی کنند.

با تکمیل تحقیقات برای شهاب به اتهام مباشرت در قتل و برای نوید و نسرین به اتهام معاونت در قتل کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
 
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای این جلسه اولیای‌دم برای عامل قتل درخواست قصاص کردند.

پس از آن شهاب به عنوان متهم ردیف اول به جایگاه رفت و گفت: «روز حادثه من و نوید با هم بودیم، اما من رفته بودم تا برای جابه‌جایی و جمع کردن وسایل خانه‌اش به او کمک کنم. نوید می‌خواست با همسرش به مسافرت برود. درباره شلیک هم باید بگویم کارشناسان اعلام کرده‌اند که گلوله از سمت راننده شلیک شده در حالی که من سمت شاگرد بودم.»

پس از آن نوید به جایگاه رفت و گفت: «من نقشی در قتل فرهاد نداشتم. اما لازم است به این موضوع اشاره کنم که نه همسرم و نه مادرش هیچ‌کدام معتاد نیستند که بخواهند آنها را به کمپ ببرند. با اینکه فرهاد با افراد زیادی درگیر بود و دشمنان زیادی داشت.»

در ادامه خواهر مقتول به جایگاه رفت و گفت: «همان‌طوری که دامادم اشاره کرد نه من و نه دخترم معتاد نیستیم. برادرم ما را اذیت می‌کرد و آن روز هم دخترم از ترس دایی‌اش به پارک رفته بود تا از دستش فرار کند. دخترم از فرهاد می‌ترسید.»

با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
خبرهای مرتبط
زن میانسال قربانی سرقت طلا شد
قاتل به یک قدمی چوبه‌دار رسید؛
توطئه خانم دکتر برای تسویه حساب با صاحبخانه
مرگ زندانی قبل از اجرای حکم قصاص
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
گرفتن یک آدمی رو کشتن حالا میگن خلافکار بوده خلافکاربوده که باشه شماحق کشتن کسی رو ندارید نهایت شکایت میکردین
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
قتل‌های فامیلی تهوع آوره
۱
۱۰
پاسخ دادن
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
توسعه گردشگری در سواحل در چارچوب قوانین مجاز است 
آخرین اخبار
ساماندهی حریم تهران تحت حاکمیت قانون باشد
برنامه‌محور بودن فعالیت‌ها اولویت پایگاه‌های بسیج در منطقه ۸
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
توسعه گردشگری در سواحل در چارچوب قوانین مجاز است 
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
افزایش ۹۶ مکان ورزشی جدید کارگری در دو سال اخیر
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
گشت‌های شبانه بررسی فعالیت کیوسک های مطبوعاتی تهران/ با متخلفین برخورد می‌شود
به جای پرداخت «حق بیمه»، «طلا» بخریم؟
رفع گره ۱۵‌ساله ابرپروژه اتصال بلوار دلاوران به بزرگراه امام‌علی(ع)
توضیح پلیس درباره بازداشت یکی از بازیگران معروف
ورود گوشت منجمد با قیمت کمتر از ۶۰۰ هزار تومان در بازار‌های میوه و تره بار
افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی به ۲۰۰ میلیون تومان
ثبت بیش از ۲۳ هزار مورد اعمال قانون توسط پلیس نامحسوس تهران در مهرماه
مهلت معرفی مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه
تحولی نو در نظام نظارت، پاسخ‌گویی و رصد هوشمند خدمات شهری
ایستگاه مترو مریم مقدس (س) هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد
کولیوند به مدت ۴ سال به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب شد
حفاظت از محیط زیست را به یک سازمان محدود نکنیم
تولید ۲۵ درصد پسماند کشور در تهران
سکته مغزی تتلو صحت ندارد
تذکر چمران به مدیرعامل مترو تهران
اختلال در خط ۵ مترو در اوج ساعت تردد مردم
بازیگر سینما با شکایت شاکی خصوصی بازداشت شد