نیویورک تایمز از نگرانی فزاینده مقامات آمریکایی از احتمال نقض توافق صلح توسط نتانیاهو پرده برداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش نیویورک تایمز، چند مقام ارشد دولت ترامپ از نگرانی فزاینده‌ای پرده برداشته‌اند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ممکن است از توافق صلح کناره‌گیری  و آن را نقض کند.

این مقامات اعلام کردند که استراتژی فعلی شامل همکاری جِی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا؛ استیو ویتکاف، نماینده ترامپ و جرد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ برای منصرف کردن نتانیاهو از راه‌اندازی یک حمله تمام‌عامل به غزه است.

ترامپ ادعای اسرائیل مبنی بر نقض توافق توسط حماس را رد کرده و مدعی شده خشونت‌های اخیر در غزه یک «شورش درونی» در درون حماس بوده که نماینده مواضع رهبری این گروه نیست.

یک مقام ارشد دولت به نیویورک تایمز گفت که ویتکاف و کوشنر وضعیت حاضر را «بسیار شکننده» می‌دانند و هشدار می‌دهند که توافق صلحی که در برقراری آن نقش داشتند در خطر فروپاشی است. این مقام افزود که اولویت‌های فوری آنان، تثبیت وضعیت، اطمینان از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه و تضمین بازگرداندن پیکر‌های باقی‌مانده اسرای اسرائیلی به خانواده‌هایشان است.

ویتکاف و کوشنر دیروز وارد اراضی اشغالی شدند. ونس نیز ساعاتی قبل عازم اسرائیل شد.

منبع: نیویورک تایمز

