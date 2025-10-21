همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان دبستان غیردولتی تمدن سازان شهرستان لامرد با ورزش مفرح اسب سواری و سوارکاری در مجموعه ورزشی شهید نعیمی آشنا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان دبستان غیردولتی تمدن سازان (پسرانه - دخترانه) شهرستان لامرد استان فارس با این ورزش آشنا شدند. مجموعه سوارکاری و پرورش اسب مزارعی با هدف ایجاد نشاط و تعالی و اهمیت ورزش در سنین پایه اقدام به آموزش دانش آموزان و آشنایی با ورزش مفرح اسب سواری اصول سوارکاری، نحوه نگهداری اسب در مجموعه ورزشی شهید نعیمی لامرد کردند.

عبدالحسین شبانی نژاد مشاور دبستان غیردولتی تمدن سازان در جمع دانش آموزان دبستان پسرانه و دخترانه از فواید ورزش سوارکاری بر سلامت روان و کاهش استرس و افزایش اعتماد به نفس در دانش آموزان، تقویت مهارت‌های ارتباطی و همدلی، بهبود قدر انعطاف‌پذیری، سلامت قلب و بهبود مهارت‌های اجتماعی تاکید کرد.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

