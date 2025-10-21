عملکرد پنج ماهه طرح فواد در قزوین + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u0641\u0648\u0631\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0641\u0648\u0627\u062f \u0647\u0631\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0636\u0639\u0641 \u0648 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0645\u0646\u062f \u0628\u0627 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0631\u0627 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n\u0628\u0627 \u06af\u0630\u0634\u062a \u06f5 \u0645\u0627\u0647 \u0627\u0632 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u0641\u0648\u0627\u062f \u0641\u0642\u0637 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u06f5 \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0628\u0627 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n