عملکرد پنج ماهه طرح فواد در قزوین + فیلم

سخنگوی دولت گفت: شهروندان در صورت نارضایتی از خدمات رسانی در دستگاه دولتی می‌توانند با شماره تلفن ۱۲۸ سامانه فواد تماس بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اجرای طرح فوریت‌های اداری فواد هرگونه ضعف و مشکلات در مواجهه کارمند با مراجعه کننده را کاهش می‌دهد.

با گذشت ۵ ماه از آغاز اجرای طرح فواد فقط در استان قزوین ۵ مدیر با پیگیری تماس شهروندان برکنار شدند.

 

