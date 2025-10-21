رئیس فدراسیون فوتبال عربستان برکناری هروه رنار را رد و اعلام کرد که این مربی فرانسوی در جام جهانی ۲۰۲۶ هدایت تیم ملی عربستان را بر عهده خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - با آنکه تیم ملی فوتبال عربستان با هدایت رنار فرانسوی توانست به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کند، اما بحث در رسانه‌های این کشور درباره اخراجش بسیار زیاد است.

رئیس فدراسیون فوتبال عربستان در صحبت‌هایی تکلیف رنار را مشخص کرد و از ادامه حضور این سرمربی فرانسوی خبر داد.

به نقل از اسپورت ۲۴، یاسر المسحل، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان، ابتدا از واقعیت مذاکرات قبلی با ژرژ ژسوس، سرمربی پرتغالی، برای هدایت تیم ملی عربستان پرده برداشت. او در اظهارات تلویزیونی خود گفت: بله. قبل از بازگشت ژسوس به الهلال با او مذاکره کردیم، اما مذاکرات به‌خوبی پیش نرفتند و او ترجیح می‌داد در تیم‌های باشگاهی مربیگری کند؛ نه تیم‌های ملی.

او درباره رنار گفت: هروه رنار هدایت تیم ملی عربستان را در جام جهانی ۲۰۲۶ بر عهده خواهد داشت و من از عملکردش در راه صعود تیم ملی برای دومین بار پیاپی به جام جهانی راضی‌ام. اگر تیم ملی موفق به صعود به جام جهانی نمی‌شد، هرگز به برکناری او فکر نمی‌کردم. اعتماد من به توانایی بازیکنان برای کسب سهمیه از طریق پلی‌آف آسیا بسیار زیاد بود.

المسحل درباره تغییر تابعیت برخی از بازیکنان برای حضور در تیم ملی عربستان گفت: فوتبال عربستان پر از استعداد است و موضوع تغییر تابعیت برخی بازیکنان برای بازی در تیم ملی در حال حاضر در فدراسیون مطرح نیست.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال عربستان ، جام جهانی
