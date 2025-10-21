باشگاه خبرنگاران جوان- متروی تهران اعلام کرد: به دلیل نقص فنی در تأمین برق ناوگان خط ۵ مترو در محدوده ایستگاه اتمسفر، از ساعت ۸:۱۶ صبح امروز حرکت قطارها در مسیر گلشهر به تهران به‌صورت موقت متوقف شده است.

مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: تلاش‌ها برای اتصال مجدد برق از نخستین دقایق آغاز شد و تیم‌های فنی و تکنسین‌های متخصص بلافاصله پس از گزارش خرابی، اقدامات لازم برای رفع نقص و اتصال مجدد شبکه برق بالاسری را آغاز کردند.

زند خاطرنشان کرد: با تلاش بی‌وقفه، مشکل در ساعت ۸:۵۲ صبح به‌طور کامل برطرف شد و سرویس‌دهی در این خط به وضعیت عادی بازگشت.