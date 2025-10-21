اختلال در خط ۵ مترو تهران سبب توقف حرکت برخی قطار‌های مترو در این خط شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- متروی تهران اعلام کرد: به دلیل نقص فنی در تأمین برق ناوگان خط ۵ مترو در محدوده ایستگاه اتمسفر، از ساعت ۸:۱۶ صبح امروز حرکت قطارها در مسیر گلشهر به تهران به‌صورت موقت متوقف شده است.

 مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: تلاش‌ها برای اتصال مجدد برق از نخستین دقایق آغاز شد و تیم‌های فنی و تکنسین‌های متخصص بلافاصله پس از گزارش خرابی، اقدامات لازم برای رفع نقص و اتصال مجدد شبکه برق بالاسری را آغاز کردند. 

زند خاطرنشان کرد: با تلاش بی‌وقفه، مشکل در ساعت ۸:۵۲ صبح به‌طور کامل برطرف شد و سرویس‌دهی در این خط به وضعیت عادی بازگشت.

نقص فنی سبب بروز اختلال در خط ۴ مترو تهران شد
تهران در مسیر ارتقای ایمنی فضا‌های زیرسطحی/ تدوین دستورالعمل افزایش ایمنی مترو در برابر مخاطرات گوناگون
نماینده مسیحیان ارمنی شمال کشور در مجلس:
نام‌گذاری ایستگاه متروی مریم مقدس(س) نماد احترام ایرانیان به ادیان الهی است
تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
علت قطع برق و پیش بینی برای جلوگیری از تکرار
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
چرا این خط مترو اینهمه به مشکل برخورد میکند ؟فکر نمیکنید تعمدی در کار است تا مردم را ناراضی کنند
۱
۵
پاسخ دادن
