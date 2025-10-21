باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری

- حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، در یک برنامه تلویزیونی از اختصاص ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌ها در مناطق محروم کشور و تأمین فضای ورزشی در ۵ استان کشور خبر داد و افزود: این بنیاد در همه مناطق محروم و هدف، در پی حل مشکلات و تأمین زیرساخت‌های لازم است. وی اضافه کرد: این نیاز و انتظار عمومی، سرآغاز یک تحرک ورزشی است تا جوانان این مناطق در این میدان پرورش یافته و مهارت‌های لازم را کسب کنند و بتوانند در سطح ملی و بین‌المللی برای کشور افتخار آفرین باشند.

وی افزود: پنج زمین چمن مصنوعی در روستا‌های شهرستان‌های بهبهان (استان خوزستان)، قم (استان قم)، خنداب (استان مرکزی)، خواف (استان خراسان رضوی) و راور (استان کرمان) به صورت برخط افتتاح شد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تأکید کرد: یکی از بحث‌های خیلی جدی و مهم در بنیاد، موضوع سلامت و ارتقای مهارت‌ها، به‌خصوص با تأکید بر زیست‌بوم منطقه است.

دهقان با تأکید بر اینکه خوزستان در طول زمان، سرزمین پرورش قهرمانان بزرگ وزنه‌برداری، کشتی و فوتبال بوده است، افزود: استعداد‌های درخشان بسیاری در این منطقه رشد کرده‌اند و باید برای پرورش و شکوفایی استعداد‌های این استان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه ملت نسبت به پیشکسوتان خود احساس غرور دارند، افزود: رسیدن و فتح قله، نیازمند زحمت، همت و اراده است؛ البته امکانات و زیرساخت‌های لازم نیز نیاز است، اما مهم‌تر از آن، هدف و آرمانی است که افراد برای خود ترسیم می‌کنند.

وی گفت: ما خود را در قبال این نیاز‌های مردم متعهد می‌دانیم و ساخت پانصدمین زمین چمن مصنوعی، پاسخ ما به نیاز‌های این مناطق است.