دهقان گفت: در جهت تکمیل زیرساخت‌ها و توسعه مناطق محروم، ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای ۵ روستای استان‌های خوزستان، قم، مرکزی، خراسان رضوی و کرمان اختصاص یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، در یک برنامه تلویزیونی از اختصاص ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌ها در مناطق محروم کشور و تأمین فضای ورزشی در ۵ استان کشور خبر داد و افزود: این بنیاد در همه مناطق محروم و هدف، در پی حل مشکلات و تأمین زیرساخت‌های لازم است. وی اضافه کرد: این نیاز و انتظار عمومی، سرآغاز یک تحرک ورزشی است تا جوانان این مناطق در این میدان پرورش یافته و مهارت‌های لازم را کسب کنند و بتوانند در سطح ملی و بین‌المللی برای کشور افتخار آفرین باشند.

وی افزود: پنج زمین چمن مصنوعی در روستا‌های شهرستان‌های بهبهان (استان خوزستان)، قم (استان قم)، خنداب (استان مرکزی)، خواف (استان خراسان رضوی) و راور (استان کرمان) به صورت برخط افتتاح شد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تأکید کرد: یکی از بحث‌های خیلی جدی و مهم در بنیاد، موضوع سلامت و ارتقای مهارت‌ها، به‌خصوص با تأکید بر زیست‌بوم منطقه است.

دهقان با تأکید بر اینکه خوزستان در طول زمان، سرزمین پرورش قهرمانان بزرگ وزنه‌برداری، کشتی و فوتبال بوده است، افزود: استعداد‌های درخشان بسیاری در این منطقه رشد کرده‌اند و باید برای پرورش و شکوفایی استعداد‌های این استان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه ملت نسبت به پیشکسوتان خود احساس غرور دارند، افزود: رسیدن و فتح قله، نیازمند زحمت، همت و اراده است؛ البته امکانات و زیرساخت‌های لازم نیز نیاز است، اما مهم‌تر از آن، هدف و آرمانی است که افراد برای خود ترسیم می‌کنند.

وی گفت: ما خود را در قبال این نیاز‌های مردم متعهد می‌دانیم و ساخت پانصدمین زمین چمن مصنوعی، پاسخ ما به نیاز‌های این مناطق است.

برچسب ها: توسعه زیرساخت ، تکمیل زیرساخت
خبرهای مرتبط
بررسی سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
تقویت زیرساخت‌های منطقه‌ای از طریق همکاری‌های ایران، آذربایجان و روسیه
گام بلند ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه برای توسعه ترانزیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه
آماده سازی طرحی برای سهام عدالت/ جاماندگان تعیین تکلیف می‌شوند؟
در ماه‌های اول امسال صادرات کاهش پیدا کرده بود
عقب ماندگی در تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن جبران شد
تلاش برای توسعه همکاری‌های مشترک آبی ایران با عربستان
خط قرمز مسکن حفظ شد؛ ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن
۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/تعیین قیمت ۳۱ قلم محصول تا هفته آینده
یک پنجم حق بیمه سهم گندمکاران واریز شد
اتابک: «اطلس صادرات ایران» تهیه می‌شود
آخرین اخبار
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد
افزایش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور از ۳۰ مهر ماه
فعالان صنعت برق؛ پیشگامان عرصه صادرات
پرونده مسکن مهر کی بسته می شود؟/صف تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت کاهش می یابد
آماده سازی طرحی برای سهام عدالت/ جاماندگان تعیین تکلیف می‌شوند؟
توزیع روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
عقب ماندگی در تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن جبران شد
لزوم تمرکز بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت
گسترش کشت محصولات مقاوم به خشکی در دستور‌کار قرار دارد/ بخش کشاورزی ۸۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند
تولید میگو ۵۰ هزارتن کاهش یافت
ضرورت بهره برداری حداکثری از ظرفیت دریا با حفظ اکوسیستم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه
ممنوعیت واگذاری زمین در شهر تهران به دلیل کم آبی
در ماه‌های اول امسال صادرات کاهش پیدا کرده بود
امکان فروش ارز کالای انتهایی زنجیره فولاد و فرآورده نفتی در تالار دوم ارزی فراهم شد
صدور و تمدید تمام رشته‌های بیمه‌ای از اول آبان ماه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است
هشدار سازمان حمایت به خودروسازان؛ در صورت تخلف، اقدام قانونی انجام می‌شود
تحویل ۴۰ درصد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن/ شناسایی بیش از ۱۴ هزار هکتار زمین مازاد دستگاه‌ها
یک پنجم حق بیمه سهم گندمکاران واریز شد
اتابک: «اطلس صادرات ایران» تهیه می‌شود
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با عرضه دو خودرو به‌روزرسانی شد+ عکس
تلاش برای توسعه همکاری‌های مشترک آبی ایران با عربستان
خط قرمز مسکن حفظ شد؛ ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن
صدور ۹۰۰ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از درگاه ملی مجوز‌ها/ حضور ۴۰ کشور در دومین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری
دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF
ارزش معاملات خرد سهام در پایان مبادلات امروز از مرز ۱۲ همت عبور کرد
۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/تعیین قیمت ۳۱ قلم محصول تا هفته آینده
اصلاح فرایند صدور و تسویه گواهی صرفه جویی انرژی
کاهش بیش از ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
قیمت برنج به زودی کاهش می‌یابد