وی افزود: پنج زمین چمن مصنوعی در روستاهای شهرستانهای بهبهان (استان خوزستان)، قم (استان قم)، خنداب (استان مرکزی)، خواف (استان خراسان رضوی) و راور (استان کرمان) به صورت برخط افتتاح شد.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تأکید کرد: یکی از بحثهای خیلی جدی و مهم در بنیاد، موضوع سلامت و ارتقای مهارتها، بهخصوص با تأکید بر زیستبوم منطقه است.
دهقان با تأکید بر اینکه خوزستان در طول زمان، سرزمین پرورش قهرمانان بزرگ وزنهبرداری، کشتی و فوتبال بوده است، افزود: استعدادهای درخشان بسیاری در این منطقه رشد کردهاند و باید برای پرورش و شکوفایی استعدادهای این استان سرمایهگذاری و برنامهریزی کرد.
رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه ملت نسبت به پیشکسوتان خود احساس غرور دارند، افزود: رسیدن و فتح قله، نیازمند زحمت، همت و اراده است؛ البته امکانات و زیرساختهای لازم نیز نیاز است، اما مهمتر از آن، هدف و آرمانی است که افراد برای خود ترسیم میکنند.
وی گفت: ما خود را در قبال این نیازهای مردم متعهد میدانیم و ساخت پانصدمین زمین چمن مصنوعی، پاسخ ما به نیازهای این مناطق است.