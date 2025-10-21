باشگاه خبرنگاران جوان - علیحسین احدیعالی، گفت: ۶۶ سردخانه در استان اردبیل در حال حاضر به ظرفیت ۱۶۱ هزار تن نگهداری مواد غذایی مشغول فعالیت هستند.
او افزود: استان اردبیل قطب تولید محصولات متنوع باغی، زراعی و جالیزی است که برای نگهداری مناسب و استاندارد آنها نیازمند احداث سردخانههای با استانداردهای مورد نیاز هستیم تا جلوی ضرر و زیان کشاورزان در فروش محصولات گرفته شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: راهاندازی این سردخانهها با همکاری سرمایهگذاران نه تنها به رونق اقتصادی بخش کشاورزی کمک کرده بلکه فرصتهای اشتغال مطلوبی را نیز فراهم کرده است.
احدیعالی استان اردبیل را قطب تولید سیبزمینی بیان کرد و گفت: عمده نیاز ما در فصول مختلف سال به سردخانه برای نگهداری سیبزمینی و محصولات باغی است که ۶۶ سردخانه در استان اردبیل در حال فعالیت بوده که ظرفیت آنها ۱۱ هزار تن است.
او فعالیت ۲۱ واحد انبار سرد به ظرفیت ۳۲ هزار تن و سردخانههای زیر صفر را با ظرفیت بیش از ۳۰۰ هزار تن یادآور شد و افزود: با پیشرفت ۲۰ تا ۸۰ درصد سردخانههای جدید در حال احداث است که امکان نگهداری ۳۲۰ هزار تن محصول متنوع در آنها فراهم میآید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: با اقدامات انجام شده امیدواریم تا ۲ سال آینده ظرفیت سردخانههای استان به ۵۰۰ هزار تن نگهداری انواع مواد غذایی ارتقا یابد تا ما بتوانیم شرایط خوبی را برای نگهداری و عرضه به موقع محصولات کشاورزان به ویژه باغداران شاهد باشیم.
احدیعالی تحقق شعار سال را با همراهی سرمایهگذاران یادآور شد و بیان کرد: ما آماده صدور مجوز برای توسعه صنایع تبدیلی و غذایی هستیم که در این بین راهاندازی زنجیره سردخانههای مجهز و استاندارد جز رویکردها و برنامههای اصلی است.
او افزود: تلاش ما بر این است تا در کنار احداث و راهاندازی سردخانه ها، به تقویت نظام فرآوری محصولات کشاورزی، بستهبندی و برندسازی آنها نیز کمک کنیم.
