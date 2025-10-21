اقدام اخیر تروئیکای اروپا نشانه سقوط دیپلماسی و پیروی کورکورانه از واشنگتن است

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مجلس، حمیدرضا حاجی بابایی در یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) که به میزبانی ژنو سوئیس درحال برگزاری است، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت: امروز جهان با بحرانی چندوجهی روبه‌رو است؛ جنگ، اشغالگری، نسل‌کشی، تروریسم، تحریم‌های یک‌جانبه، بی‌عدالتی اقتصادی و تخریب محیط زیست که بنیان‌های همبستگی انسانی را تهدید می‌کنند. سخن گفتن از «اصول بشردوستانه» تنها یک ضرورت اخلاقی نیست، بلکه مسئولیتی جمعی و الزام‌آور در برابر وجدان جهانی است که نباید در گروگان قدرت‌های بزرگ قرار گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما در این نشست گرد آمده‌ایم تا از ارزش‌هایی، سخن بگوییم که بنیان نظام بین‌الملل بر آن استوار است؛ ارزش‌هایی، چون کرامت انسانی، مردم‌سالاری، عدالت، همبستگی، و مسئولیت مشترک در برابر رنج بشر. نزدیک به هشتاد سال پیش، جهان از دل ویرانه‌های جنگ جهانی دوم برخاست و با تصویب منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو، تعهدی مشترک برای صیانت از کرامت انسان و محدودسازی خشونت در منازعات را پذیرفت.

آنچه در غزه و نوار باختری و فلسطین اشغالی می‌گذرد، مصداق نسل‌کشی سازمان‌یافته است

وی با بیان اینکه در آستانه هشتادمین سالگرد آن اسناد، همان غفلت تاریخی بار دیگر تکرار شده است، تصریح کرد: این‌بار در چهره‌ای آشکارتر و فاجعه‌بارتر، آنچه در غزه و نوار باختری و فلسطین اشغالی می‌گذرد، این بار نه فقط نقض حقوق بشر؛ بلکه جنایتی آشکار علیه بشریت و مصداق نسل‌کشی سازمان‌یافته است که با حمایت برخی قدرت‌های غربی و سکوت نهاد‌های بین‌المللی ادامه دارد.

حاجی بابایی یادآور شد: به عنوان نماینده کشوری که خود در خرداد ماه (ژوئن) هدف تجاوز مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفت، نمی‌توانم در برابر استمرار این جنایات و نقض فاحش حقوق بین‌الملل سکوت کنم. امروز ما در برابر آزمونی تاریخی از وجدان جهانی قرار داریم. اگر جامعه بین‌المللی نتواند عاملان این فجایع را پاسخگو سازد، آتش این جنایت‌ها دومینووار به مرز‌های دیگر نیز سرایت خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: گاهی ظلم و تجاوز در جهان به نقطه‌ای می‌رسد که رفتار‌های فرصت‌طلبانه، قلدرمابانه و مغرورانه رئیس‌جمهور آمریکا درباره آتش‌بس اخیر در غزه، که خود نیز شریک جنایات رژیم صهیونیستی است، به عنوان گام مثبت تلقی می‌شود. آتش‌بس اخیر در غزه اعترافی تلخ و شکست مفتضحانه رژیم اشغالگر و بشارتی برای پایداری مردم مظلوم غزه است، مقاومتی که وجدان بشریت را بیدار کرد.

ایران از هر ابتکاری برای توقف جنگ غزه حمایت می‌کند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هر اقدام و ابتکاری که منجر به توقف کامل جنگ، نسل کشی، پایان دادن به اشغالگری در غزه و اخراج نیرو‌های اشغالگر و اعاده حقوق بنیادین مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف شود، حمایت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه ملت‌های منطقه، دیگر فریب رفتار‌های ریاکارانه و تاکتیک‌های فریبنده رژیم صهیونیستی و لبخند‌های نمایشی دیپلماتیک آمریکا را نمی‌خورند، گفت: اکنون برداشت دقیق مردم منطقه در مقایسه با مصلحت‌گرایی دولت‌های خود، به واقعیت نزدیک‌تر است، زیرا نیت واقعی و تاریک این رژیم در پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» برای همگان آشکار شده است.

حاجی بابایی تصریح کرد: نمایش کنونی که با برچسب «صلح در خاورمیانه» آراسته شده، در واقع پوششی است برای پنهان‌سازی چهره واقعی اِعمال زور، اشغال و محاصره؛ این صحنه‌گردانی و صحنه‌سازی نه گفتمان صلح‌طلبانه است و نه راه‌حلی برای پایان نسل‌کشی جاری و اشغالگری پیوسته، بلکه ابزاری فریبنده و محاسبه‌شده برای کاستن از فشار افکار عمومی جهانی و مشروعیت‌بخشی به قتل‌عام و تثبیت اهداف توسعه‌طلبانه است. در حالی که هرگونه همراهی با این تزویر، شریک شدن در جنایت است و تاریخ سخت آن را قضاوت خواهد کرد.

وی در ادامه سخنرانی خود تصریح کرد: امروز در برابر انتخابی تاریخی ایستاده‌ایم: یا باید با شجاعت از اصول انسانی و حقوق بین‌الملل دفاع کنیم، یا باید نظاره‌گر فروپاشی نظام حقوقی جهانی باشیم که قرار بود سپر انسانیت در برابر جنگ، اشغال و نسل کشی باشد. دفاع از کرامت انسان، گزینشی نیست؛ نمی‌توان در گوشه‌ای از جهان از حقوق بشر سخن گفت و در گوشه‌ای دیگر بر ویرانه‌ها و پیکر کودکان بی جان آن، سکوت کرد. این سکوت، همدستی با جنایت است.

صلح و امنیت پایدار زمانی محقق می‌شود که نهاد‌های بین‌المللی از اسارت منافع قدرت‌های ظالم آزاد شوند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با بیان اینکه صلح و امنیت پایدار زمانی محقق می‌شود که معیار‌های دوگانه کنار گذاشته شود و نهاد‌های بین‌المللی از اسارت منافع قدرت‌های ظالم آزاد شوند، عنوان کرد: جهان دیگر ریاکاری را بر نمی‌تابد. جهان نیازمند بازسازی اعتماد، چندجانبه‌گرایی واقعی و تضمین عدالت و پاسخگویی است.

حاجی بابایی اضافه کرد: «مبارزه با گرسنگی»، «پشتیبانی از حقوق بشر»، «حمایت از زنان، کودکان و جوانان»، «مقابله با توسعه سلاح‌های مرگبار»، «محاصره، آوارگی و مهاجرت»، «تروریسم و جرایم سازمان‌یافته»، و «تخریب زیرساخت‌های حیاتی و محیط زیست»، همه‌ی این عناوین، دقیقاً همان جنایت‌هایی هستند که رژیم صهیونیستی، بی‌وقفه و آشکارا، مرتکب شده و آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی از آن حمایت می‌کنند. اما چگونه ممکن است رژیمی که در دادگاه بین المللی به نسل‌کشی متهم است و جنایتش هر روز جلوی چشمان شماست، همچنان عضو IPU باقی بماند؟

سکوت امروز درباره جنایت‌های اسرائیل، شکست فرداست

وی خطاب به ریاست این مجمع گفت: اگر عضو دیگری چنین فجایعی مرتکب می‌شد، آیا عضویت او پابرجا می‌ماند؟ این سکوت، نقطه ابهامی بر اعتباری سیاسی، اخلاقی و انسانی و نقض آشکار ارزش‌های بنیادین IPU می‌باشد. آیا زمان آن رسیده است که شجاعت جایگزین مصلحت‌گرایی شود؛ به هر حال، جهان نظاره گر و تاریخ عملکرد ما را قضاوت خواهد کرد. بی‌تردید، سکوت امروز، شکست فرداست.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه رفتار دوگانه برخی کشورها، به‌ویژه در اروپا و آمریکا را از مهم‌ترین عوامل تضعیف هنجار‌های بشردوستانه، تضعیف کشور‌ها و گسترش بی‌اعتمادی در نظام بین‌الملل عنوان کرد و یادآور شد: اقدام غیرقانونی اخیر لندن، پاریس و برلین در فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تداوم تحریم‌ها علیه ملت بزرگ ایران، نه پایه قانونی و نه حقوقی دارد و نه شأن اخلاقی؛ بلکه نشانه بی قانونی محض وسقوط دیپلماتیک و پیروی کورکورانه از واشنگتن است که در راس، قانون شکنان جهان است.

رئیس مجمع هیات پارلمانی ایران در ژنو ادامه داد: آن‌گاه که آمریکا یکجانبه از توافق برجام خارج شد، این سه کشور فقط نظاره‌گر بودند و امروز، همان «ناظران خاموش»، در قامت «قاضی و مجری» ظاهر شده‌اند! و در نمایشی از ریا، یک جانبه گرایی و نقض آشکار تعهدات بین‌المللی و نقاب چند جانبه گرایی و مدعی دروغین قانون، حقوق بشر و دیپلماسی را به چالش کشیده‌اند.

وی تاکید کرد: قبلاً این سه کشور اروپایی، شریک کم فروغی برای آمریکا بودند که نه توان ایستادگی در برابر فشار‌های آمریکا را داشتند و نه اراده و توان حفظ توافق را. اما امروز، متأسفانه از همان «کم‌فروغی» به مرحله «مطیع بلامنازع» رسیده‌اند؛ تبعیتی که نه با شأن تاریخی اروپا سازگار است و نه با ادعای استقلال و عقلانیت سیاسی‌اش.

سیاسی‌کاری آشکار اروپا علیه ملت مستقل ایران، دیگر جواب نمی‌دهد

حاجی بابایی اضافه کرد: اروپا اگر می‌خواهد بازیگر بماند بداند سیاسی‌کاری آشکار علیه ملت مستقل ایران، دیگر جواب نمی‌دهد. تاریخ، بازی با قانون و انسانیت را فراموش نمی‌کند. ملت‌ها، فریب‌کاری سیاسی را به یاد خواهند سپرد و آینده، از آنِ کسانی است که با عزت، نه با تبعیت، در مسیر حق می‌ایستند. ایالات متحده هم ۴۶ سال است که ماشه تحریم و تهدید را علیه ملت ایران چکانده است، اما گلوله‌هایش دیگر کارایی ندارد.

وی با بیان اینکه هر تحریم، تهدید، ترور علیه ایران، به درسی از استقلال و عزت ملی تبدیل شد، گفت: در تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، ۹۰ میلیون ایرانی، یکصدا و یکپارچه ایستادند و ما امروز در اوج همبستگی و اتحاد قرار داریم. ایران کشوری بزرگ است و ملت ایران، ملتی کهن، صبور و تمدن‌ساز نه آغازگر جنگ بوده و نه تسلیم فشار و تهدید شده و نخواهد شد و این اصل، محور پایدار سیاست خارجی و مواضع پارلمانی ماست.

ایران به صلح، گفت‌و‌گو و تعاملات دیپلماتیک بر اساس احترام متقابل باور دارد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران به صلح، گفت‌و‌گو و تعاملات دیپلماتیک بر اساس احترام متقابل باور دارد، گفت:، اما با کسانی که در حال مذاکره به کشورمان حمله می‌کنند و هم‌زمان تهدید و تحریم روا می‌دارند، کسانی که دروغ را به جای دیپلماسی و فشار را به جای منطق می‌نشانند نمی‌توان از گفت‌وگوی واقعی سخن گفت. ملت ایران چنین ریاکاری را نمی‌پذیرد.

وی در ادامه به همبستگی، عقلانیت و وجدان بیدار به عنوان نیاز امروز بشریت اشاره کرد و یادآور شد: در جهانی که بحران‌ها مرز نمی‌شناسند، پاسداشت اصول بشر دوستانه دیگر انتخابی اخلاقی نیست، بلکه وظیفه‌ای جمعی برای نجات انسانیت است. ما باید نهاد‌های بین‌المللی را بازسازی کنیم تا به جای ابزار فشار قدرت‌ها، پناهگاه واقعی ملت‌ها باشند؛ نهاد‌هایی که صدای مظلوم را بشنوند، نه پژواک منافع قدرتمندان را.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت، احترام متقابل و همبستگی انسانی استوار است و ایران، در هر شرایطی، از اقدامات بشردوستانه، چندجانبه‌گرایی واقعی و گفت‌وگوی سازنده میان ملت‌ها حمایت کرده و خواهد کرد. باور ما روشن است، تنها با وجدان انسانی، اخلاق و همکاری صادقانه می‌توان جهانی ساخت که صلح در آن پایدار و زمین خانه‌ی امن همه انسان‌ها باشد.

هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با همراهی شمس‌الدین حسینی عضو هیات رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و عضو شورای اجرایی IPU مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس، رحیم زارع نماینده آباده در مجلس، رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس و الهام آزاد نماینده مردم نایین در مجلس و عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) با موضوع «حفظ هنجار‌های انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران و دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار» در ژنو حضور دارند.