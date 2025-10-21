باشگاه خبرنگاران جوان - آروین کبیری رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ساری گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تلفات چند راس دام سنگین بومی به دلیل گزش حیوان وحشی در مراتع حاشیه جنگل، اکیپ‌های دامپزشکی شهرستان ساری سریعا به منطقه اعزام شدند.

او افزود: پس از بررسی میدانی موضوع، واکسیناسیون سگ‌های دارای صاحب در شعاع سه کیلومتری کانون گزارش شده، به صورت کامل انجام شد و همچنین چندین نوبت کلاس آموزشی برای ارتقای آگاهی دامداران منطقه برگزار گردید تا دامداران عزیز توصیه‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای را رعایت نمایند.

کبیری همچنین از واکسیناسیون دام در منطقه خبر داد و گفت: پیرو کسب مجوز از سازمان دامپزشکی کشور بالغ بر ۱۲۰۰ دام جهت پیشگیری و کنترل بیماری در منطقه علیه بیماری هاری واکسینه شدند.

رئیس دامپزشکی ساری از تشکیل جلسه‌ای مشترک در بخشداری دودانگه با هدف هماهنگی بیشتر برای حل این مشکل خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات ستاد جمع آوری سگ‌های بلاصاحب، مسئولیت این امر در شهر‌ها بر عهده شهرداری و در بخش‌ها بر عهده دهیاری‌ها بوده و مقرر گردید تا طرح جمع آوری این سگ هار تشدید نمایند و در کمترین زمان ممکن آنها را جمع آوری کنند.

او افزود: مقرر گردید تا اداره جهاد کشاورزی، اقدامات لازم برای اطلاع رسانی در زمینه اهمیت بیمه دام و همچنین تهیه نهاده دامی جهت جلوگیری از رهاسازی و ضرورت قرنطینه دام در مناطق همجوار جنگل صورت پذیرفت.

کبیری در ادامه از دامداران خواست در بحث چرای دام، از آزاد سازی دام در مناطق جنگلی خودداری نمایند و به صورت دستی چرای دام را انجام دهند و یا در مناطق جنگلی به دلیل مواجه با حیات وحش و مخاطرات غیر قابل پیش بینی اقدامات لازم صورت گیرد.

او گفت: دامداران حیوانات وحشی و مهاجم (سگ‌های ولگرد) از محل دامداری دور نگه دارند و با مدیریت پسماند و مواد زائد از جذب آنان خودداری نمایند.

رئیس اداره دامپزشکی ساری گفت: در صورت مشاهده هرگونه حیوان وحشی که رفتار غیرعادی مانند کاهش ترس از انسان، حمله به دام‌ها در طول روز، فلجی یا تشنج دارد به ادارات دامپزشکی شهرستان و محیط زیست شهرستان گزارش شود. این کار برای کنترل سریع بیماری و جلوگیری از همه‌گیری ضروری است تا اقدامات فوری قرنطینه‌ای از قبیل نمونه برداری و واکسیناسیون و پایش در اطراف کانون جهت مدیریت و کنترل کانون انجام گیرد.

منبع: صدا و سیما