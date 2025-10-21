یکی از رهبران حمس تاکید کرد که رژیم اسرائیل باید تمام هزینه‌های بازسازی غزه را بپردازود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرنگار کانال صهیونیستی کان گزارش داد که موسی ابومرزوق، یکی از رهبران حماس تاکید کرده است که «اسرائیل موظف است هزینه‌های بازسازی نوار غزه را بپردازد.»

موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس در خارج از کشور، می‌گوید بازسازی آنچه اشغالگران اسرائیلی در نوار غزه ویران کرده‌اند، وظیفه و حق بیش از دو میلیون فلسطینی است که خانه‌ها و معیشت خود را از دست داده‌اند.

ابومرزوق در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه افزود که قطعنامه‌ای از شورای امنیت وجود دارد که ضرورت بازسازی نوار غزه را تصریح می‌کند و «ما معتقدیم که اسرائیل مسئول اصلی تخریب نوار غزه است و باید تمام هزینه‌های بازسازی آن را متحمل شود.»

پیش از این دفتر رسانه‌ای دولتی غزه اعلام کرد که حجم ویرانی و آوار ناشی از جنگ نسل‌کشی که ارتش اسرائیل از دو سال پیش علیه نوار غزه به راه انداخت، به سطحی بی‌سابقه در تاریخ معاصر رسیده است، به طوری که میان ۶۵ تا ۷۰ میلیون تن آوار و خرابی در منطقه وجود دارد.

این دفتر در بیانیه‌ای افزود: این آوار‌ها شامل هزاران خانه، تاسیسات و زیرساخت‌های حیاتی است که عمدا تخریب شده‌اند و این امر غزه را به منطقه‌ای فاجعه‌زده از نظر محیط‌زیستی و ساختاری تبدیل کرده است و دسترسی به کمک‌های انسانی و تلاش‌های نجات و امداد را مختل کرده است. 

دفتر دولتی همچنین اشاره کرد که حدود ۲۰ هزار مهمات منفجر نشده از بمب‌ها و موشک‌هایی که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل پرتاب کرده، در منطقه باقی مانده‌اند که تهدید بزرگی برای جان غیرنظامیان و امدادگران به شمار می‌روند و نیاز به خنثی‌سازی مهندسی و امنیتی دقیق قبل از هرگونه عملیات پاکسازی دارند. 

منبع: کانال تلگرامی عبری لایف

برچسب ها: موسی ابومرزوق ، جنگ غزه ، آتش بس غزه و اسرائیل
خبرهای مرتبط
نیویورک تایمز گزارش داد:
نگرانی مقامات دولت ترامپ از نقض توافق صلح توسط نتانیاهو
ترامپ: نیرو به غزه نمی‌فرستیم/ حماس به آتش بس پایبند باشد
حدود ۱۰ هزار شهید هنوز زیر آوار خانه‌های ویران‌شده غزه مدفون هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
حتماً این کار رو میکنه!!
۰
۲
پاسخ دادن
آقای وقت‌نشناس
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
سانائه تاکایچی، اولین زن در راس قدرت ژاپن کیست؟
حمله مرگبار در پاکستان: ۱۰ سرباز در وزیرستان کشته شدند
شیخ نعیم قاسم: اهداف اسرائیل محقق نشده است/ سلاح حزب‌الله بخشی از قدرت لبنان است
دیدار قریب الوقوع ولیعهد سعودی با ترامپ در کاخ سفید
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش آموز فلسطینی در جنگ دوساله غزه
شهادت ۸۷ فلسطینی در غزه از ابتدای آتش‌بس
حماس اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
آخرین اخبار
هند و قطر سطح روابط دیپلماتیک خود با افغانستان را ارتقا دادند
تاکید حماس بر حق تشکیل کشور فلسطین در گفت‌وگو با مقامات ترکیه
زمین‌لرزه ۵.۱ ریشتری افغانستان را لرزاند
رفع محدودیت سیم‌کارت اتباع خارجی
گفت‌وگوی روبیو و نخست وزیر عراق
انگلیس برای کمک به نظارت بر آتش‌بس غزه نیرو اعزام کرد
خسارت سرقت از موزه لوور ۱۰۲ میلیون دلار تخمین زده شد
ترامپ: آمریکا در مذاکرات با چین عملکرد خوبی خواهد داشت
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برکنار شد
ونس: طرح غزه بهتر از حد انتظار پیش می‌رود
شیخ نعیم قاسم: اهداف اسرائیل محقق نشده است/ سلاح حزب‌الله بخشی از قدرت لبنان است
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
اسرائیل خواستار تجدیدنظر نخست وزیر کانادا درباره دستگیری نتانیاهو شد
دیدار قریب الوقوع ولیعهد سعودی با ترامپ در کاخ سفید
حماس اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
کاهش ۳ درصدی طلای جهانی در پی ادامه روند نزولی فلزات گرانبها
شهادت ۸۷ فلسطینی در غزه از ابتدای آتش‌بس
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
برگزاری جلسات محرمانه میان عراق و سوریه
بانک جهانی: هزینه بازسازی سوریه ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد شد
رئیس جمهور کلمبیا، ترامپ را به تلاش برای حمله به ونزوئلا متهم کرد
سوریه به دنبال لغو رسمی تحریم‌های آمریکا تا پایان سال
نتانیاهو و رئیس اطلاعات مصر در قدس اشغالی دیدار کردند
مکرون: فقط زلنسکی می‌تواند درباره امتیازات ارضی مذاکره کند
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش آموز فلسطینی در جنگ دوساله غزه
انگلیس پشت پرده انفجار نورد استریم؟
واگرایی واشنگتن و اروپا؛ آمریکا به طرح مصادره دارایی‌های روسیه نمی‌پیوندد
آقای وقت‌نشناس
حمله مرگبار در پاکستان: ۱۰ سرباز در وزیرستان کشته شدند