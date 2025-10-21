باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرنگار کانال صهیونیستی کان گزارش داد که موسی ابومرزوق، یکی از رهبران حماس تاکید کرده است که «اسرائیل موظف است هزینههای بازسازی نوار غزه را بپردازد.»
موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس در خارج از کشور، میگوید بازسازی آنچه اشغالگران اسرائیلی در نوار غزه ویران کردهاند، وظیفه و حق بیش از دو میلیون فلسطینی است که خانهها و معیشت خود را از دست دادهاند.
ابومرزوق در مصاحبهای با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه افزود که قطعنامهای از شورای امنیت وجود دارد که ضرورت بازسازی نوار غزه را تصریح میکند و «ما معتقدیم که اسرائیل مسئول اصلی تخریب نوار غزه است و باید تمام هزینههای بازسازی آن را متحمل شود.»
پیش از این دفتر رسانهای دولتی غزه اعلام کرد که حجم ویرانی و آوار ناشی از جنگ نسلکشی که ارتش اسرائیل از دو سال پیش علیه نوار غزه به راه انداخت، به سطحی بیسابقه در تاریخ معاصر رسیده است، به طوری که میان ۶۵ تا ۷۰ میلیون تن آوار و خرابی در منطقه وجود دارد.
این دفتر در بیانیهای افزود: این آوارها شامل هزاران خانه، تاسیسات و زیرساختهای حیاتی است که عمدا تخریب شدهاند و این امر غزه را به منطقهای فاجعهزده از نظر محیطزیستی و ساختاری تبدیل کرده است و دسترسی به کمکهای انسانی و تلاشهای نجات و امداد را مختل کرده است.
دفتر دولتی همچنین اشاره کرد که حدود ۲۰ هزار مهمات منفجر نشده از بمبها و موشکهایی که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل پرتاب کرده، در منطقه باقی ماندهاند که تهدید بزرگی برای جان غیرنظامیان و امدادگران به شمار میروند و نیاز به خنثیسازی مهندسی و امنیتی دقیق قبل از هرگونه عملیات پاکسازی دارند.
منبع: کانال تلگرامی عبری لایف