گشایش نمایشگاه ملی صنایع دستی + فیلم

پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در اردبیل برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی با شرکت هنرمندان و تولیدکنندگان ۲۸ استان در نمایشگاه بین المللی اردبیل گشایش یافت.

 

