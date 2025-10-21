باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آیین بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان صبح امروز در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در این آئین گفت: بر اساس نگاه رئیس‌جمهور، باید درهای آموزش‌وپرورش را به روی مردم گشود و از ظرفیت همه نهادها برای پشتیبانی از معلمان و مدارس استفاده کرد، چرا که بار تعلیم و تربیت بسیار سنگین است و مدرسه به‌تنهایی نمی‌تواند آن را بر دوش بکشد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش تهران همچنین خانواده را نخستین یاور نظام تعلیم و تربیت دانست و افزود: اگر آموزش در مدرسه رخ دهد ولی در خانواده و جامعه ادامه پیدا نکند، دانش‌آموز دچار تعارض می‌شود؛ بنابراین همکاری خانواده‌ها نقشی کلیدی در موفقیت فرایند تربیت دارد.

پارسا ادامه داد: در حال حاضر ۱۲ مرکز مشاوره خانواده فعال است و تا پایان سال، این تعداد به ۲۰ مرکز افزایش خواهد یافت تا سال تحصیلی آینده با ظرفیت بیشتری در این بخش آغاز شود.

در ادامه این مراسم عاطفه‌سادات مدبرنژاد، مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: تعامل دو نهاد مهم خانواده و مدرسه، از ارکان اساسی در پیشرفت تحصیلی، رشد عاطفی و شکوفایی انگیزشی دانش‌آموزان به شمار می‌رود و انجمن اولیا و مربیان بستر اصلی تحقق این تعامل است.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های جدید این انجمن افزود: در این برنامه ملی، طرح ارزشمند «اولیا و مربیان همگام در تربیت» آغاز می‌شود که هدف آن برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی و توانمندسازی برای اعضای شورا‌های انجمن‌ها و سپس آموزش والدین با موضوع مهارت‌های دعوت فرزندان به نماز است.

مدبرنژاد همچنین از رونمایی سومین جشنواره کتاب و مربیان خبر و ادامه داد: این جشنواره در سه محور «تقویت شایستگی‌های تربیتی والدین»، «تعامل اثربخش خانواده و مدرسه» و «مشاوره خانواده و فناوری‌های نوین» برگزار خواهد شد.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: بسته آموزشی خانواده سالم، جامعه سالم رونمایی شده است. این طرح که سال گذشته در ۱۰ استان کشور آغاز شده بود، امسال با حمایت وزیر آموزش و پرورش در تمامی استان‌ها اجرا خواهد شد.

مدبر نژاد گفت: در راستای سیاست‌های دولت و وزارت آموزش و پرورش برای محرومیت‌زدایی از فضا‌های آموزشی، طرح مدرسه اولیا نیز اجرا می‌شود تا والدین در بهبود و توسعه فضا‌های آموزشی مشارکت فعال‌تری داشته باشند.