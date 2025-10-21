باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - گواهی سپرده کالایی، یک ابزار مالی در بورسهای کالایی دنیاست که در قالب این ابزار انبارهایی در بورس کالا پذیرش میشوند تا کالا وارد این انبارها شده و در قبال آن قبض انبار صادر میشود. این قبض انبار تبدیل به گواهی سپرده کالایی شده و گواهی سپرده کالایی قابلیت معامله به عنوان یک ورقه بهادار را در بازار سرمایه کشور پیدا میکند.
حالا روز گذشته رسما معاملات گواهی سپرده ۶ محصول جدید مس کاتد، قیر، گندله سنگ آهن، میلگرد، شمش روی و وانت کرمان خودرو T ۹ در بورس کالا افتتاح شد.
استقبال از گواهی سپرده کالاییهای جدید
براساس آمار بازار مالی بورس کالا تا ساعت (۱۴:۲۰) بیش از ۴۶ هزار گواهی (۴۶ تن) مس کاتد، ۹۵ هزار گواهی (۹۵ تن) قیر، ۵۶ هزار گواهی (۵ دستگاه) وانت، ۴۷۲ هزار گواهی (۴۷۲ تن) گندله، ۸۰ هزار گواهی (۸۰ تن) میلگرد و ۴۱ هزار گواهی (۴۱ تن) شمش روی تن محصول مورد معامله قرار گرفت.
گواهی سپرده کالایی که تسهیل سرمایه گذاری آحاد مردم در بازار کالای کشور براساس شعار سال، هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به زنجیره تولید و تامین سرمایه در گردش تولید از جمله مزایای راهاندازی این ابزار به شمار میرود و در ادامه هم مهدی بیات منش کارشناس حوزه بورس کالا با بیان این که گواهی سپرده یک ابزار مالی است که به سرمایهگذاران این امکان را میدهد تا بهجای خرید فیزیکی، به راحتی بتوانند در محصولات مختلف سرمایهگذاری کنند، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: گواهی سپرده به سرمایهگذاران این اطمینان را میدهد که محصولی که در آن سرمایهگذاری کردهاند، در یک مکان امن و تحت نظارت نگهداری شود این امر از خطرات مرتبط با نگهداری فیزیکی، مانند سرقت یا آسیب جلوگیری میکند؛ گواهیهای سپرده به راحتی قابل خرید و فروش هستند و سرمایهگذاران میتوانند بدون نیاز به جابجایی فیزیکی، به راحتی در بازار معامله کنند.
در ادامه باید اشاره کرد گواهی سپرده کالایی به عنوان یک ابزار سرمایهگذاری جذاب، میتواند سرمایهگذاران را به سمت تولید و عرضه کالاها سوق دهد. این امر به افزایش تولید و اشتغالزایی در کشور کمک خواهد کرد. همچنین، سرمایهگذاران با خرید گواهی سپرده کالایی میتوانند سبد سرمایهگذاری خود را متنوعتر کنند و به این ترتیب از نوسانات بازار بهرهمند شوند.
توثیق گواهی سپرده کالایی، میانبر تامین سرمایه در گردش تولید
این ابزار مالی که یکی از مزایای آن امکان توثیق است؛ توثیق گواهی سپرده کالایی، میانبر تامین سرمایه در گردش تولید محسوب میشود و در این راستا هم به تازگی جواد فلاح مدیر خزانهداری و انبارهای بورس کالای ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: دارندگان اوراق بهادار مبتنی بر کالا از این پس این امکان را خواهند داشت که بدون فروش دارایی، صرفاً با توثیق آن و دریافت اعتبار بانکی، نیاز مالی خود را تأمین کنند. این اتفاق، تحولی مهم در مسیر تأمین مالی تولید و توسعه بازارهای مولد به شمار میآید.
در نهایت گفتنی است، نقدینگی سریع، کاهش هزینه و ریسک نگهداری، دسترسی به خریداران مالی و نهادهای سرمایهگذاری، کمک به کشف قیمت بازار و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه مانند قرادادهای آتی و آپشن در جهت کاهش ریسک تولیدکننده و مصرف کننده نهایی از جمله مزایای گواهی سپرده کالایی به شمار میرود که حالا این ابزار پا به توسعه گذاشته است.