براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۷ شهر خوزستان ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در شهر دشت آزادگان ۲۱۱ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.

همچنین این شاخص در شهرهای اهواز ۱۶۶، بهبهان ۱۷۰، کارون ۱۸۲ و هویزه ۱۶۵ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که نشانه وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور اندیمشک ۱۰۳ و دزفول ۱۰۹ میکرو گرم بر مترمکعب اعلام شده که ناسالم برای گروه‌های حساس است و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان،، آغاجری، اندیکا، ایذه، باغملک، خرمشهر، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر، لالی، ماهشهر، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور