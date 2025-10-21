مدیران باشگاه استقلال امیدوارند که دادگاه حکمیت ورزش CAS به نفع آنها رای صادر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال خود را برای دو دیدار حساس مقابل الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا و فجرسپاسی در هفته هشتم لیگ برتر آماده می‌کند. در این میان، وضعیت جلال‌الدین ماشاریپوف، وینگر ازبکستانی آبی‌پوشان، یکی از دغدغه‌های اصلی کادر فنی و هواداران این تیم است.

در جریان اردوی آماده‌سازی استقلال در ترکیه و پیش از آغاز فصل بیست‌و‌پنجم، ماشاریپوف دو بار از ناحیه زانو دچار آسیب‌دیدگی شد. پزشکان استقلال عمل جراحی را بهترین راه درمان تشخیص دادند، اما این بازیکن با مشورت کادر پزشکی تیم ملی ازبکستان تصمیم گرفت از عمل صرف‌نظر کند و با انجام تمرینات اختصاصی و بدنسازی، مسیر بازگشت خود را دنبال کند.

به دنبال طولانی شدن دوران دوری ماشاریپوف از میادین، کادر فنی استقلال نام او را از لیست بازیکنان خارج کرد تا بتواند جای خالی‌اش را با بازیکن جدیدی پر کند. با این حال، وینگر ازبکستانی طی دو روز گذشته در تمرینات آبی‌پوشان حضور یافته و نرم‌دوی خود را آغاز کرده است. گفته می‌شود اگر روند بهبودی او بدون مشکل ادامه پیدا کند، از نیم‌فصل دوم می‌تواند دوباره برای استقلال به میدان برود.

باشگاه استقلال در حال حاضر با پنجره بسته نقل‌وانتقالاتی مواجه است، اما مدیران باشگاه امیدوارند با صدور رأی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) در پرونده «منتظر محمد» به سود استقلال، مشکل نقل‌وانتقالات این تیم برطرف شود.

مدیران استقلال همچنین در تلاش‌اند سهمیه سوخت‌شده بازیکن خارجی تیم را از طریق مراجع ذی‌ربط احیا کنند. هرچند هنوز پاسخ قطعی دریافت نشده، اما در صورت صدور رأی مثبت و باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، نام ماشاریپوف بار دیگر در فهرست تیم قرار خواهد گرفت تا ریکاردو ساپینتو بتواند در نیم‌فصل دوم از توانایی او در ترکیب استقلال بهره‌مند شود.

