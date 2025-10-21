باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین در جریان بازدید از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: هدف اصلی از حمایت و پیادهسازی این پروژه تبدیل بندر بوشهر به یک الگوی موفق برای سایر بنادر کشور و سپس تکثیر آن است.
وی بر لزوم هماهنگیهای بین دستگاهی برای موفقیت طرح تاکید کرد و گفت: در هماهنگی بین دستگاهی باید مدیریت واحد صورت بگیرد و همافزایی اتفاق بیفتد تا اقدامات همراستا شود.
معاون علمی رئیسجمهور، با تأکید بر ماهیت مرحلهای هوشمندسازی، آمادگی کامل معاونت علمی را برای حمایت از این فرآیند با کمک شرکتهای دانشبنیان اعلام کرد.
هوشمندسازی تردد نخستین گام هوشمندسازی
مدیر برنامه ملی اقتصاد دریامحور معاونت علمی رئیس جمهوری، بندر بوشهر را به دلیل ویژگی "بندر شهر" بودن و انعکاس مستقیم فعالیتهای آن بر فضای شهری، حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: تنوع خدماتی این بندر زمینهساز انتخاب آن به عنوان پایلوت هوشمندسازی در کشور است.
مهدی خراسانچی، اضافه کرد: از آنجایی که قلب عملیاتی هر بندر، بخش تردد شامل کامیونی، خودرویی، انسانی و کشتی است، سامانه تردد این بندر کلید خورده و با همکاری معاونت علمی در حال تکمیل است.
منبع: ایرنا