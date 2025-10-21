باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر روزبه مقدم روز سه‌شنبه گفت: ساعت ۲ و هشت دقیقه بامداد امروز (سه‌شنبه) گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ و یک دستگاه کامیون در جاده اردبیل - نمین به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

او با اشاره به اعزام امدادگران اورژانس با ۲ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به محل حادثه بیان کرد: ۲ نفر در این حادثه رانندگی بر اثر شدت آسیب‌های وارد شده جان خود را از دست دادند.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: همچنین این حادثه یک نفر مصدوم بدحال داشت که پس از انجام اقدام‌های اولیه درمانی با یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان فاطمی اردبیل منتقل شد.

منبع:ایرنا