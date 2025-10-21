رابرت گولوب با انتقاد از وضعیت محاصره غزه، خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر اروپا در حل این بحران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «رابرت گولوب» نخست‌وزیر اسلوونی با بیان اینکه اروپا باید در پرداختن به وضعیت غزه نقش مؤثرتری ایفا کند، تأکید کرد که هیچ توجیهی برای مسدود کردن کمک‌های بشردوستانه به این منطقه وجود ندارد.

گولوب در اظهاراتی تصریح کرد: «اروپا باید نقش فعال‌تر و مؤثرتری در حل بحران غزه ایفا کند.»

وی خواستار اجازه ورود نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی به غزه برای گزارش‌دهی از شرایط میدانی شد و بر اهمیت پایبندی همه طرف‌ها به آتش‌بس تأکید کرد.

همچنین بر لزوم گشایش گذرگاه‌ها برای اطمینان از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به ساکنان غزه تأکید نمود.

منبع: قدس

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، آتش بس در غزه ، اسلوونی
