کارشناس فوتبال امارات به انتقاد از فرهاد مجیدی سرمربی ایرانی تیم ابطائح پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال البطائح با هدایت فرهاد مجیدی در فصل جدید لیگ ادنوک امارات شرایط مطلوبی ندارد و پس از شش بازی، با پنج شکست و تنها ۳ امتیاز در رده دوازدهم جدول چهارده تیمی لیگ قرار گرفته است. با وجود شکست در آخرین دیدار مقابل الوحده، رسانه‌های اماراتی که در هفته‌های اخیر احتمال برکناری مجیدی را مطرح کرده بودند، همچنان شاهد ادامه کار این مربی در باشگاه هستند.

ریاض الدوادی، کارشناس فوتبال امارات و برنامه الریاضیه الیوم شبکه ابوظبی اسپورت، در تحلیل عملکرد البطائح اظهار داشت: تیم البطائح بدون نظم و هویت بازی می‌کند و دلیل اصلی آن شخص فرهاد مجیدی است. از نظر دفاعی وضعیت تیم مطلوب نیست و نحوه استفاده از بازیکنان و جذب آنها در بازی‌های اخیر نشان می‌دهد تیم هیچ تعادل دفاعی ندارد؛ نه ساختار دفاعی درست دارد و نه گزینه‌های مناسب در اختیار است.

وی افزود: تاکنون البطائح ۱۱ گل دریافت کرده و از این نظر دومین تیم ضعیف لیگ است. واقعاً از عملکرد مجیدی تعجب می‌کنم. وقتی در هر بازی چهار بازیکن در پست‌های متفاوت به میدان می‌روند، طبیعی است که تیم نظم نداشته باشد. برای مثال عمر کیتا که پیش‌تر مهاجم بود، اکنون به عنوان مدافع میانی بازی می‌کند در حالی که پست اصلی‌اش هافبک است.

الدوادی ادامه داد: این بازیکن در برخی دیدار‌ها گل زده، اما در چند صحنه نیز باعث گل خوردن تیم شده است. بازیکنانی مثل بیسا، عزیز، مروان و فهد هم در چهار بازی اخیر گاهی دفاع راست و گاهی وینگر بوده‌اند؛ این بی‌ثباتی باعث شده تیم شکل و نظم تاکتیکی نداشته باشد.

کارشناس فوتبال امارات خاطرنشان کرد: اگر مجیدی با همین افکار و سیستم ادامه دهد، تیم پیشرفتی نخواهد کرد. در فوتبال، اصل بر این است که بازیکن مناسب در جای مناسب بازی کند تا ثبات تاکتیکی و هویت تیمی شکل بگیرد. اما در حال حاضر البطائح نه نظم دارد و نه هویت مشخص؛ دلیل اصلی این وضعیت، تصمیمات اشتباه سرمربی است. نمی‌شود بازیکنی یک روز دفاع راست باشد و روز دیگر هافبک دفاعی؛ چنین تیمی هرگز به ثبات نمی‌رسد.

اشکال کار از تیم نیست از خود امارات است که نمی شود هزینه های جانبی انجام داد و الا الان باید در صدر جدول بودند.
